Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yıl dönümü

Tören, saat 09.00'da devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşü ile başladı. Korteje, Ankara Valisi Ercan Topaca ve beraberindeki heyet ile seğmenler ve diğer yetkililer katıldı.

Topaca tarafından Atatürk'ün kabrine çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Heyet daha sonra Misakı Milli Kulesi'ne geçti.

Topaca burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Atatürk,

Türk İstiklal Harbi'nin merkezi olarak seçtiğiniz Ankara'ya gelişinizin 97. yıl dönümünde Ankara il yöneticileri olarak huzurunuzdayız. Tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin küllerinden doğuşu için yaktığınız bağımsızlık meşalesi, Ankara'ya gelişinizle destansı bir mücadeleye dönüşmüş ve dünyada eşine rastlanmayan bir zaferle taçlanmıştır.

Bugün geldiğimiz noktada, Başkentimiz Ankara üniversiteleriyle, sanayisiyle, kültürel zenginliği ile modern bir kent haline gelmiştir. Ülkemizi ve milletimizi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için her dönemde ve her koşulda, var gücümüzle çalışma azim ve kararlılığındayız. Ruhunuz şad olsun."