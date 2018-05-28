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Atatürkçü Düşünce Derneği'ne 27 Mayıs soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı darbeyi öven paylaşım nedeniyle Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) hakkında suç ve suçluyu övmekten soruşturma başlattı.

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Atatürkçü Düşünce Derneğine 27 Mayıs soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) 27 Mayıs askeri darbesini övücü nitelikteki sosyal medya paylaşımına ilişkin soruşturma başlattı.

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