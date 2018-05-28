Atatürkçü Düşünce Derneği'ne 27 Mayıs soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) 27 Mayıs askeri darbesini övücü nitelikteki sosyal medya paylaşımına ilişkin soruşturma başlattı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı darbeyi öven paylaşım nedeniyle Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) hakkında suç ve suçluyu övmekten soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) 27 Mayıs askeri darbesini övücü nitelikteki sosyal medya paylaşımına ilişkin soruşturma başlattı.
Ayrıntılar geliyor...