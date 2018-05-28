  • 28 MAYIS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.585
    EURO 5.336
  • BIST 106525.25
    ALTIN 191.228
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Atatürkçü Düşünce Derneği'nden soruşturma sonrası ilk açıklama

Atatürkçü Düşünce Derneği'nden soruşturma sonrası ilk açıklama

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) hakkında, sosyal medyada darbeyi öven paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı. ADD'nden soruşturma sonrası ilk açıklama geldi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Atatürkçü Düşünce Derneğinden soruşturma sonrası ilk açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 27 Mayıs günü ADD'ye ait Twitter hesabından yapılan 27 Mayıs 1960 darbesini övücü nitelikteki paylaşım hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 215. maddesinde düzenlenen "suç ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Atatürkçü Düşünce Derneğinin sosyal medya hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan yarım yüz yıl önce, anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullanmış ve ülke yönetimine el koymuştu. Ordunun arkasında milletin desteği vardı. #27Mayıs" şeklinde paylaşım yapılmıştı.

 

ADD'den soruşturma sonrası ilk açıklama

Atatürkçü Düşünce Derneği'nden soruşturma sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama geldi.

ADD tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Atatürkçü Düşünce Derneği twitter hesabından, 27 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanmış olan “27 Mayıs” ile ilgili tweet, ADD Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulu üyelerinin bilgisi, onayı ve kararı olmaksızın paylaşılmıştır.

Söz konusu tweet, Atatürkçü Düşünce Derneği Kurumsal Kimliğini ve görüşünü yansıtmamaktadır. Atatürkçü Düşünce Derneği’nin konu ile ilgili resmi görüşü aşağıdaki gibi Atatürkçü Düşünce Derneği sitemizde yayınlanmaktadır. (add.org.tr)

Söz konusu tweet, dönem hassasiyeti dikkate alınarak ve siyaseten seçim arifesinde algı operasyonlarına malzeme olmaması için derhal kaldırılmış ve konu ile ilgili olarak Atatürkçü Düşünce Derneği İç Disiplin hükümleri gereği Hukuk Müşavirliğince soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur."

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER