Atatürkçü Düşünce Derneği soruşturma sonrası açıklama yaparak darbeyi öven tweeti sildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 27 Mayıs günü ADD'ye ait Twitter hesabından yapılan 27 Mayıs 1960 darbesini övücü nitelikteki paylaşım hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 215. maddesinde düzenlenen "suç ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

ADD, darbeyi öven paylaşımını sildi

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Twitter hesabından yaptıkları 27 Mayıs askeri darbesini öven tepki çeken paylaşımı sildi.

ADD, 27 Mayıs darbesinin 58'inci yılında, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetleri bundan yarım yüz yıl önce anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullanmış ve ülke yönetimine el koymuştu. Ordunun arkasında milletin desteği vardı" paylaşımında bulunmuştu.

ADD Genel Merkez twitter hesabından yapılan paylaşım hakkında

BASIN AÇIKLAMASI pic.twitter.com/6bWbTChHxM — ADD (@add_genelmerkez) 28 Mayıs 2018

ADD'den soruşturma sonrası açıklama

Soruşturma sonrası darbeyi öven tweetini silen Atatürkçü Düşünce Derneği'nden açıklama geldi.

ADD tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Atatürkçü Düşünce Derneği twitter hesabından, 27 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanmış olan “27 Mayıs” ile ilgili tweet, ADD Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulu üyelerinin bilgisi, onayı ve kararı olmaksızın paylaşılmıştır.

Söz konusu tweet, Atatürkçü Düşünce Derneği Kurumsal Kimliğini ve görüşünü yansıtmamaktadır. Atatürkçü Düşünce Derneği’nin konu ile ilgili resmi görüşü aşağıdaki gibi Atatürkçü Düşünce Derneği sitemizde yayınlanmaktadır. (add.org.tr)

Söz konusu tweet, dönem hassasiyeti dikkate alınarak ve siyaseten seçim arifesinde algı operasyonlarına malzeme olmaması için derhal kaldırılmış ve konu ile ilgili olarak Atatürkçü Düşünce Derneği İç Disiplin hükümleri gereği Hukuk Müşavirliğince soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur."

Kaynak: TRT Haber