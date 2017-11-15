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Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı davasında 6 tahliye

Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı davasında mahkeme, 6 sanığın tahliyesine hükmetti.

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Atatürk Havalimanındaki terör saldırısı davasında 6 tahliye

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da 46 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği terör saldırısıyla ilgili 42'si tutuklu 4'ü firari 46 sanığın yargılandığı davada, mahkeme 6 sanığın tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, sanıkların savunmalarının alınmış olması ve dosya kapsamını göz önüne alarak, tutuklu sanıklar Mahmut Tezin, Harun İçoğlu, Doğan Değerli, Faruk Yazıd, Gulmakhmad Salımov ve Ahmed Bin Hamed’in haklarında, yurt dışına çıkış yasağı koyarak, tahliye kararı verdi.

Tutuklu 36 sanığın ise üzerlerine atılı suçların niteliği, kaçma şüphelerinin bulunması, olay yeri inceleme tutanakları, HTS kayıtları ve kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, katılma taleplerinin de kabulüne hükmetti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşma 18 Ocak 2018’e Bakırköy Adalet Sarayı’nda görülmek üzere ertelendi.

Kaynak: AA 

Etiketler: tahliye, DEAŞ, Atatürk Havalimanı
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