Atatürk Havalimanı'na ne olacak?

Dünyanın en büyük havalimanının inşaatı İstanbul'da tüm hızıyla sürüyor. 3. Havalimanının faaliyete geçmesi ile Atatürk Havalimanı'na ne olacağı merak konusuydu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, katıldığı özel programda açıkladı.

Bakan Arslan, İstanbul'da 3. havalimanının hizmete girmesiyle birlikte Atatürk Havalimanı'na ihtiyaç kalmayacağını belirtti.

Atatürk Havalimanı'nın yeniden düzenleneceğini ifade eden Arslan, "Herhangi bir şekilde imara açılıp, alışveriş merkezi ve konut yapılması söz konusu değil" dedi.

Arslan, terminal binasının fuar olanı olarak hizmet vereceğini söyledi.

Bakan Arslan, “Atatürk Havalimanı ile 3. havalimanın uçuş koridorlarını düşündüğünüzde zaten aynı uçuş koridorlarını kullanıyorlar. Yani iki havalimanında aynı anda beraber kullanılma imkanı yok. Kaldı ki 200 milyon yolcuya hizmet verecek bir havalimanı yaptığınızda zaten Atatürk Havalimanına ihtiyaç kalmayacak.” açıklamasında bulundu.

İmara açılmasının, alışveriş merkezi veya konutlar yapılmasının söz konusu olmadığının altını çizen Arslan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ile yaptığımız konuşmalar kesinlikle buranın bir yapılaşmaya açılmaması. İstanbul'a nefes aldıracak bir alan olarak düzenlenecek. Küçük uçakların jetlerin eğitim uçaklarının inebileceği bir yer olarak devam edecek. Terminal binaları fuar alanı olarak kullanılacak.”