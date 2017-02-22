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Atatürk Havalimanı iddianamesi kabul edildi

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıyla ilgili 46 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

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Atatürk Havalimanı iddianamesi kabul edildi

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da 45 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısıyla ilgili 46 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü DEAŞ'ın Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırladığı 262 sayfalık iddianamenin incelemesi, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapıldı.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından 46 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, sanıkların ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü kurma ve yönetme", birden çok "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" ve birden çok "nitelikli mala zarar verme" suçlarından toplam 2 bin 132 yıl ile 3 bin 342 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Terör saldırısında yaralanan 163 kişi ile malına zarar verilen 44 kişi de iddianamede "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

Terör saldırısını gerçekleştiren 3 saldırgan hakkında ise öldükleri için takipsizlik kararı verildi.

Etiketler: DEAŞ, atatürk havalimanı patlama, Atatürk Havalimanı
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