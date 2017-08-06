Atatürk Havalimanı fuar merkezi olacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul'da 3. havalimanının hizmete girmesiyle birlikte Atatürk Havalimanı'na ihtiyaç kalmayacağını belirtti.

Atatürk Havalimanı'nın yeniden düzenleneceğini ifade eden Arslan, "Herhangi bir şekilde imara açılıp, alışveriş merkezi ve konut yapılması söz konusu değil" dedi.

Arslan, havalimanı terminallerinin fuar alanı olarak hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.

Bakan Arslan, “Atatürk Havalimanı ile 3. havalimanın uçuş koridorlarını düşündüğünüzde zaten aynı uçuş koridorlarını kullanıyorlar. Yani iki havalimanında aynı anda beraber kullanılma imkanı yok. Kaldı ki 200 milyon yolcuya hizmet verecek bir havalimanı yaptığınızda zaten Atatürk Havalimanına ihtiyaç kalmayacak.” açıklamasında bulundu.

İmara açılmasının, alışveriş merkezi veya konutlar yapılmasının söz konusu olmadığının altını çizen Arslan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ile yaptığımız konuşmalar kesinlikle buranın bir yapılaşmaya açılmaması. İstanbul'a nefes aldıracak bir alan olarak düzenlenecek. Küçük uçakların jetlerin eğitim uçaklarının inebileceği bir yer olarak devam edecek. Ancak daha da önemlisi çok sayıda terminalimiz var bu terminallerin özellikle fuar merkezleri olarak ülkemize hizmet etmesini istiyoruz.”

