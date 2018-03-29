Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Melihhan Bilgin atandı.

Hazine Müsteşarlığı

Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı'nda açık olan birinci derece kadrolu Hazine Başkontrolörlüklerine Abdullah Öztürk, Mehmet Yener, Yalçın Ay ve Neslihan Yıkılmaz'ın ataması yapıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Şırnak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne Muzaffer Akçam; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettişliklerine, Müfettiş Yardımcıları Hüseyin Gökçe, Emrah Yıldırım, Ulaş Kırlı, Çağrı Büyük, Nesimi Üstün, Baybars Yemliha, Ferhat Mişe, Yağmur Venüs Toprak ve Onur Bayrak'ın atanmaları uygun görüldü.

Türk Patent ve Marka Kurumu

Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Mehmet Duyar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Nurhan Kartal, Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Halit Ergin, Tapu ve Kadastro Denizli Bölge Müdürlüğü'ne Süleyman Özen getirildi.

Dışişleri Bakanlığı

Uluslararası Hukuk İçtihatları Genel Müdür Yardımcılığı'na Yeşim Kebapcıoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Şanlıurfa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne Murat Çakmaklı, Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne Muhammet Ali Tekin, Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne Ümit Ortan, Niğde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne Asım Baş'ın atamaları yapıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Bakanlık Başmüfettişliği'ne Mustafa Yaşar, Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğü'ne ise Seyfettin Çetiner getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı I. Hukuk Müşavirliği'ne Ahmet Nuri Ekici'nin, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne de Mehmet Bülent Öztürk'ün atanmaları uygun bulundu.

Kaynak: AA