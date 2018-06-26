Atama kararları Resmi Gazete'de

Başbakan Yardımcılığına ait atama kararları ile Diyanet İşleri Başkanlığının birinci derece kadrolu Mersin İl Müftülüğüne Ardahan Müftüsü Şaban Kondi, Ardahan Müftülüğüne Remzi Pehlivan, Kars Müftülüğüne Yusuf Eviş, Erzincan Müftülüğüne ise Mehmet Emin Çetin getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüne Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı Erkin Yılmaz atandı. Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ise Çetin Şişman'ın atanması uygun görüldü.

Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişliğine Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı Bülent Sarıgül'ün, bu suretle boşalan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına ise Vergi Başmüfettişi Mehmet Ali Çetin'in ataması gerçekleştirildi.

Kaynak: AA