ATAK'ın saldırı gücü milli radar ile artacak

Meteksan Savunma'nın "Hava Platformları için Milimetre Dalga Radarı Geliştirilmesi Projesi" kapsamında atış kontrol radarı olarak geliştirdiği Milimetre Dalga Radarı'nın (MİLDAR), ATAK helikopteri üzerindeki uçuş testlerinin haziranda tamamlaması bekleniyor.

Meteksan Savunma Uluslararası Satış Yöneticisi Burak Akbaş, MİLDAR'ın ilk prototipi için çalışmaların 2007 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığının (SSM) Ar-Ge projesi olarak başlatıldığını hatırlattı.

Akbaş, MİLDAR'ın ATAK helikopteri üzerindeki uçuş testlerinin devam ettiğini belirterek, haziranda testlerin sonlamasını ve kabüllerin gerçekleşmesini planladıklarını söyledi. MİLDAR'ın geliştirme sürecinin bittiğini bildiren Akbaş, radarı 2018'de ATAK'ta görmeyi öngördüklerini anlattı. Akbaş, MİLDAR için üretim alt yapılarının hazır olduğuna işaret ederek, üretime hemen başlayabileceklerini aktardı.

MİLDAR'ın üretiminde ilk hedefin ATAK'a entegre edilmesi olduğunu vurgulayan Akbaş, "İhracat için düşündüğümüzde zaten yurt dışında ilk olarak 'Senin silahlı kuvvetlerin bunu kullanıyor mu?' diye soruyorlar. Yurt dışında da çeşitli helikopter platformları var. MİLDAR'ı üzerinde radar sistemi bulunmayan diğer helikopterlere de entegre edebiliriz. Radarda kullandığımız ara yüz ve yazılımlar başka helikopterlere de entegrasyona imkan veriyor. Ürünün ihracı için çalışmalarımız olacak." ifadesini kullandı.

MİLDAR'ın özellikleri

Akbaş, MİLDAR'ın "hedef tespit takip" ve "arazi profili oluşturmak" gibi iki temel fonksiyonu olduğuna dikkati çekerek, "frekans atlama", "ararken takip yapma" ve "çoklu hedef takibi" özellikleri de bulunduğunu belirtti.

Söz konusu radarın menzilinin 12 kilometre olduğunu vurgulayan Akbaş, "MİLDAR, 50'ye kadar hareketli hedefi takip ve tespit edebiliyor. Arazi profili oluşturmak gibi alçak helikopter uçuşlarında ciddi tehlike teşkil eden arazi topografisini ekranda dinamik olarak gösterebiliyor. ATAK üzerinde yer alan 'RF güdümlü füzeler' için silah angajmanı da yapılabilecek. Ayrıca milli bir radar olan MİLDAR, milimetre dalga bandında çalışabiliyor. Bu bantta çalışmanın avantajı olarak radar benzerlerine göre daha küçük ve hafif. Elektronik harp sistemleri tarafından algılanması çok zor. Ayrıca MİLDAR, 360 derece tarama yapabiliyor." diye konuştu.

Öte yandan, MİLDAR ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'17) sergilenecek.