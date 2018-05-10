Atak ve Kobra helikopterleri, Efes-2018 Tatbikatı'nda hünerlerini sergiledi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın gece faaliyetlerinin yapıldığı birinci icra günü tamamlandı.

Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen tatbikatı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının yanı sıra Gürcistan, Kazakistan, Sudan, Bosna Hersek, Kuveyt, Nijerya, Özbekistan, Katar ve Romanya'nın genelkurmay başkanları ile Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un da aralarında bulunduğu seçkin gözlemciler takip etti.

Senaryo gereği tatbikatta, özel kuvvet unsurları deniz ve havadan sızarak planlanan hedefleri etkisiz hale getirdi. Ön kuvvet harekatı kapsamında ise süratli botla denize bırakılan SAS/SAT timi keşif harekatında bulundu.

Hedefler ATAK ve Kobra ile vuruldu

Tespit edilen hedefler ATAK ve Kobra helikopterleri tarafından vuruldu. Ön kuvvet harekatını destekleyen atışlar kapsamında hedefler, birleşik hava gücü ve topçu silahları ile ateş altına alındı.

Bölgede belirlenen sualtı mayınları SAT ve SAS timi tarafından tahrip edildi.

Amfibi aldatma harekatı ve amfibi keşif harekatının ardından taarruz helikopterleri inme bölgesinde tespit edilen hedeflere ateş altına aldı. Hava hücum harekatı sırasında silahlı insansız hava araçları da atış yaptı. Bölgeye inen birlikler düşman tanklarını TOW-2 tanksavar silah ile imha etti.

Özel Kuvvetler Komutanlığı unsurları da muharebe arama kurtarma görevini yerine getirdi.

Amfibi yükleme/bindirme yapan askeri unsurların hava taarruzuna maruz kalması ve tespit edilen hava hedeflerinin hava savunma silahları ile ateş altına alınmasının ardında tatbikatın gece faaliyetlerinin yapıldığı birinci icra günü sona erdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar atışları izledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile konuk genelkurmay başkanları ve kuvvet komutanları EFES-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü gece atışlarını izledi.

.EFES-2018 Tatbikatı kapsamında İzmir’de bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, konuk genelkurmay başkanlarıyla birlikte 35 savunma sanayii firması tarafından açılan Savunma Sanayii Sergisi'ni ziyaret etti.

Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı, Türkiye’nin ev sahipliğinde Ege Ordusu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde yapılıyor.

Dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla 7-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi’nde gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA/İHA