Asrın projesinde geri sayım başladı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin Haziran sonu itibarıyla hizmete gireceğini belirterek, "Gerek Çin'den, gerek Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan özellikle Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden, Orta Asya'daki yük hareketi Kars üzerinden, Türkiye'nin batısına ve oradan da Avrupa'ya gidecek." dedi.

Bakan Arslan, çeşitli temasları kapsamında geldiği Kars Harakani Havalimanı'nda, Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, bazı il protokolü ve partililer tarafından karşılandı.

Kars Valiliği'ni ziyaret eden Arslan, burada yaptığı açıklamada, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi ile ilgili yerinde bilgi almak ve ilçelerde de ziyaret gerçekleştirmek için Kars'a geldiklerini belirtti.

Kentteki ulaşımla ilgili diğer proje çalışmalarının sorunsuz bir şekilde sürdürüldüğünü anlatan Arslan, "Genel müdürümüz ve çalışma arkadaşları kaç gündür burada şantiyelerde gerekli çalışmaları yaptılar. Haziran'da işletmeye açmak adına, herhangi bir aksaklık yaşanmaması, varsa problemlerin çözülmesi konusunda arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaptılar. Çalışmalarda herhangi bir aksaklık yok. Memnuniyetle görüyoruz ki Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi Haziran sonu itibarıyla hizmete girecek. Böylece ülkemiz taşımacılığında pay alabilir hale gelecek." diye konuştu.

Gardaki çalışmaların da tamamlandığını ifade eden Bakan Arslan, garın Kars kültürüyle uyumlu Selçuklu ve Osmanlı motifleriyle süslendiğini aktardı.

Arslan, yükleme boşaltma işlemlerinin ise şehrin dışında gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesinin tamamlanmasıyla orta koridorun da tamamlanacağını vurgulayan Bakan Arslan, şu bilgileri verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın sürekli takip ettikleri, talimatlandırdıkları uluslararası böyle bir projeyi de artık bitirme aşamasına getirmiş olmanın da memnuniyetini sizinle paylaşmak istiyoruz. Çünkü gerek Çin'den gerek Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan özellikle Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden, Orta Asya'daki yük hareketi Kars üzerinden, Türkiye'nin batısına ve oradan da Avrupa'ya gidecek. Hareketliliği orta koridoru tamamlayacak olan bu proje bizim için çok önemliydi. İnşallah Haziran ayı itibarıyla hizmete girmiş olacak ve biz orta koridoru böylece tamamlamış olacağız. Kesintisiz hale getirmiş olacağız. Dünyanın yük hareketi Türkiye üzerinden sağlanmış olacak."

Kars'ta Lojistik Merkezi'nin temellerinin atıldığını ve projenin takip edildiğini kaydeden Bakan Arslan, "Uluslararası yük hareketi Kars merkezli olacak. Orta Doğu'ya, Karadeniz'e de dağılımını sağlayacak güzel bir tesis olacak. Hem yük aktarmayı sağlamış olacak, hem de cazibe merkezleri kapsamında üretilecek ürünlerin hedef pazara eriştirilmesini sağlayacak projenin takipçisiyiz." diye konuştu.