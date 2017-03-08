'Asrın Nene Hatunları, 'evet' diyerek vesayet odaklarına son verecek'

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminde, "asrın Nene Hatunları" olarak milli iradesine sahip çıkan ve hainlere geçit vermeyen kadınların, 16 Nisan'da "evet" diyerek vesayet odaklarına son vereceğini, kazanımlarını daha sağlam bir noktaya taşıyacağını belirtti.

İnceöz, yayımladığı mesajda, kadınların sorunlarının daha yoğun bir şekilde gündeme gelmesine vesile olan ve kadınların eşitlik, özgürlük, daha iyi yaşama ve çalışma koşulları için yaptıkları mücadelenin simgesi olan Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

İktidara geldikleri günden itibaren, kadınların temel hak ve özgürlüklerini her alanda uluslararası standartlara ulaştırma bilinç ve sorumluluğu ile kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanmasında, reform niteliğinde birçok yasal düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirten İnceöz, bu bağlamda, başta Anayasa olmak üzere Medeni Kanun, İş Kanunu, Ceza Kanunu gibi temel yasalarda toplumsal cinsiyete duyarlı birçok düzenlemeler yaptıklarını kaydetti.

"Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için topyekun mücadele verdik"

İlknur İnceöz, ekonominin çarklarına dahil olan her bir kadının toplum refahına eklenen bir dişli olduğunun bilinciyle, çalışma hayatında kadınların haklarını koruyacak çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Kadına yönelik şiddet ile mücadele konusunda da gerek uluslararası taahhütleri gerekse kadına yönelik şiddetin ülkedeki durumunu dikkate alarak, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve mağdurların korunması amacıyla her alanda yasal ve idari tedbirler alarak topyekun mücadele verdiklerine işaret eden İnceöz, şunları kaydetti:

"Kadınlarımıza hayatın her alanında 'pozitif ayrımcılık' uygulayarak, geçmişteki kayıpları telafi ederek, kızlarımızın başörtüsü nedeniyle üniversite kapılarından geri çevrildiği dönemleri geride bıraktık. Aynı şekilde, milletimizin oylarıyla Mecliste temsil görevi üstlenen kadın milletvekillerimizin başörtülü olarak yasama faaliyetlerine katılabilmelerini temin ederek, kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkı ile ilgili eşitsizliği ortadan kaldırdık.