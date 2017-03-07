Askerlere yönelik ilk ByLock davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla tutuklu 19 askerin, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanmasına başlandı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanıkların tümü katıldı.

Duruşma, sanıkların kimlik tespitiyle devam ediyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görev yapan, aralarında subayların da bulunduğu 19 şüphelinin, FETÖ'nün haberleşme programı ByLock kullandıklarının tespit edildiği belirtiliyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsüne katılmayan ancak ByLock kullanan askerlerin halen TSK'da görev aldığı ve bunlara yönelik soruşturmaların sürdüğü vurgulanan iddianamede, 19 tutuklu şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Başsavcılıkça yürütülen ByLock kullanıcısı askerlere yönelik soruşturmalar kapsamında, aralarında subayların da bulunduğu 315 asker tutuklanmış, 20 kişi ise etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakılmıştı. Şüphelilerin "terör örgütü üyeliği" suçundan onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarının talep edildiği iddianameler hazırlanmıştı.