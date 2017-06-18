Askerin yemeğiyle ilgili valilik devreye girdi

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, yaptığı açıklamada, kışladaki zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

Halen hastanede bulunan 37 askerin durumlarının iyiye gittiğini dile getiren Güvençer, zehirlenmenin nedeninin uzman ekiplerce araştırıldığını ifade etti.

Güvençer, şu bilgileri verdi:

"Bugünden itibaren geçici olarak askerlerin yemek ihtiyacı Valilik koordinesinde, Tugay Komutanlığı ve belediyelerle birlikte hazırlanıyor. 3 öğün olarak hazırlanan kumanyalar askerlere dağıtılıyor. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Enfeksiyon Hastalıkları birimi uzmanlarından oluşan bir heyet, dün geceden bu yana çalışma halindeler. Kara Kuvvetler Komutanlığı Eğitim Doktrin Komutanlığı (EDOK) heyeti ile Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili tahkikatı sürdürüyor."

Tedavi altındaki 44 askerden 7'si taburcu edildi

Öte yandan Valilikten yapılan açıklamada, hastanede tedavi gören 44 askerden 7'sinin daha taburcu edildiği belirtildi.

Açıklamada, Albay Arif Seyhun Kışlası'nda dün akşam yemeği sonrası bir grup askere baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti sonrası gıda zehirlenmesi tanısı konulması olayıyla ilgili 590 askerin etkilendiği ve 372 Mehmetçiğin hastanelere sevk edildiği, Manisa Devlet Hastanesinde 22, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde 7 ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 8 olmak üzere 37 askerin tedavisinin devam ettiği bilgisi verildi.

Bakan Işık'tan askerlere ziyaret

Milli Savunma Bakanı Fikri ışık, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda akşam yemeğinden sonra çok sayıda askerin kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırılmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile Manisa'ya gelerek, Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavileri süren askerleri ziyaret etti, askerlere geçmiş olsun dileğine bulundu.

Işık, ziyaretin ardından düzenlediği basın toplantısında, dün akşam saat 18.00'de akşam yemeği sırasında Batı Kışlasında toplu rahatsızlanma şikayetlerinin gerçekleştiğini söyledi.

Şikayeti olan askerlerin hastaneler sevk edildiğini aktaran Işık, şöyle konuştu:

"Bu akşam, akşam yemeğinde 5 bin 470 askerimiz yemek yedi. Bu yemekten etkilenen asker sayımız 590. Bu askerlerimizin hemen ilk muayeneleri ve müdahaleleri revir başta olmak üzere yapıldı. Hastenelere sevk edilen sayı 372. Şu an hastanelerdeki asker sayısı 72. Hayati tehlikesi olan yok. Yoğun bakımda olan askerimiz de yok. Şu ana kadar 51 askerimiz de tedbir amaçlı olarak hastanemizde tutuluyor. Özellikle Batı Kışlada da 40 askerimiz tedbir amaçlı müşahade altında."

Fikri Işık, bu olayı tüm detaylarıyla değerlendirme imkanlarının olduğunu belirterek, "Hiç yemek yemedim dediği halde rahatsızlanarak hastaneye gelen de var. Sadece 'çorba içtim ve cacık yedim' şikayetiyle gelen de var. Menüdeki çorba, tavuk, pilav, cacık ve tatlının 'hepsini yedim' diyerek hastaneye gelen de var. Dolayısıyla tüm bu ifadelere dikkatlice bakıyoruz ve bu noktada alınması gereken hangi tedbir varsa, almanın gayreti içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Olay olur olmaz, şikayetler başlar başlamaz 2 UMKE çadırının yanı sıra triyaj birimi olarak da bir sahra çadırının hemen kurulduğunu anlatan Işık, 3 askeri tabip, 14 hemşire ve 7 sağlık personelinin yanı sıra Sağlık Bakanlığının 15 doktor ve 51 sağlık personelini de görevlendirdiğini bildirdi.

"Hayati tehlikesi olan askerimiz yok"

Bakan Işık, halk sağlığı ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede suda herhangi bir problem olmadığının belirlendiğine dikkati çekerek, "Şu anda müşahede amaçlı tutulan askerimizin dışında çok önemli bir problemimiz gözükmüyor. Yoğun bakımda askerimiz yok. Hayati tehlikesi olan askerimiz yok." şeklinde konuştu.

Yemek şirketinin ihalesi feshedildi

23 Mayıs'ta meydana gelen ve herkesi derinden üzen 1 askerin hayatı kaybettiği vaka ile de bilgi veren Milli Savunma Bakanı Işık, şunları kaydetti:

"23 Mayıs'ta meydana gelen ve hepimizi derinden üzen, bir askerimizin hayatını kaybettiği vakayla ilgili de o gün 5 bin 820 askerimiz yemek yiyor. Yemekten etkilenen asker sayımız bin 47. Hastenelere sevk edilen asker sayımız 209. Bu 209 askerimizin hepsine tedbir amaçlı serum takıldı. Sağlık Bakanlığımızın ve askeri birimlerimizin yaptığı değerlendirmelerin sonucunda, analiz sonuçlarında salmonella bakterisinin çıktığı tespit edildi. Bu tespitten sonra da Cumhuriyet Başsavcılığımız adli incelemeyi başlattı, Milli Savunma Bakanlığı olarak biz de bu ihalenin feshedilmesi kararını aldık."