  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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'Askerimizi siyaset malzemesi yapmak kimseye fayda sağlamaz'

Bakan Işık, "Türk askerimizi siyaset malzemesi yapmak hiç kimseye fayda sağlamaz" açıklaması yaptı.

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Askerimizi siyaset malzemesi yapmak kimseye fayda sağlamaz

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, devlet protokolünde yer alanların askeri birlik ziyaretlerinde, tören mangası ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) genel bir uygulama olduğunu belirterek, "Her türlü hain odağa karşı dimdik ayakta olan Türk askerimizi siyaset malzemesi yapmak hiç kimseye fayda sağlamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Işık, geçen hafta Edirne ziyareti sırasında 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda kendisini karşılayan tören mangasıyla verdiği hatıra pozuna yönelik, "Askere diz çöktürdü" iddialarına Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.

Işık, açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi ve bazı parti yetkilileriyle 2011 yılında Koçkıran Sınır Karakolu'na yaptığı ziyaret sırasında askerlerle birlikte çektirdiği benzer bir fotoğrafa da yer verdi.

"Edirne ziyaretimiz sonrası bazı CHP'li siyasetçiler, kahraman askerlerimizi rencide edici iddialarda bulundular." ifadelerini kullanan Işık, şunları kaydetti:

"Devlet protokolünde yer alanların askeri birlik ziyaretlerinde Tören Mangası ile hatıra fotoğrafı çektirmesi TSK'da genel bir uygulamadır. Her türlü hain odağa karşı dimdik ayakta olan Türk askerimizi siyaset malzemesi yapmak hiç kimseye fayda sağlamaz." AA

Etiketler: Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk askeri, Edirne, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, twitter
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