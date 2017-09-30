  • 30 EYLÜL 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.568
    EURO 4.225
  • BIST 102907.73
    ALTIN 146.633
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Askeri ilk yardım malzemeleri Cilvegözü Kapısı'ndan geçti

Askeri ilk yardım malzemeleri Cilvegözü Kapısı'ndan geçti

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri sağlık araçları ve ekipmanlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Askeri ilk yardım malzemeleri Cilvegözü Kapısından geçti

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri sağlık araçları ve ekipmanlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.

Farklı birliklerden Hatay'a gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan araçlar, iş makineleri ve askeri ilk yardım araçları, Reyhanlı sınır hattı istakametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında sevk edilen 20 araçlık konvoy Cilvegözü Sınırı Kapısı'ndan geçti.

Askeri araç ve malzemelerin, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Etiketler: askeri sağlık araçları, Cilvegözü sınır kapısı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER