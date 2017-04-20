Askeri Hastanelere yönelik iyileştirme çalışmaları sürüyor

Askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığına devrinin ardından Milli Savunma Bakanlığı iyileştirme ve geliştirme çalışmalarıyla, personelinin karşılaşabileceği mağduriyetlerin önüne geçti.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, askeri hastanelerinin olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle 26 Ağustos 2016'dan itibaren devrinin ardından ilk olarak "TSK Personeli Sağlık Yeteneği Yönetmeliği" yeniden hazırlandı.

Böylece Bakanlık personel temin faaliyetleri kapsamındaki sağlık kurulu raporlarının her ilde Sağlık Bakanlığına bağlı toplam 168 hastaneden alınabilmesine yönelik düzenleme yapıldı. TSK'da görevli sağlık ve yardımcı sağlık sınıfı personelinin mesleki kariyerlerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında devam edebilmelerini sağlamak için Sağlık Bakanlığı, YÖK, ÖSYM, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile koordinasyon sonucu gerekli yasal düzenlemeler hayata geçirildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi yerleşkesinde oluşturulan "MSB Askeri Sağlık Hizmetleri Birlik Komutanlığı" tarafından her yıl Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına en az 50 tıp fakültesi öğrencisinin askeri tabip ile dost ve müttefik ülkelere askeri sağlık personeli yetiştirilmesine başlandı.

Bakanlık, TSK mensubu gaziler ile personeli tarafından yoğun olarak kullanılan Ankara ve İstanbul'daki üç hastanede "MSB Hastane ve Koordinasyon Birimleri" oluşturdu. Buralarda personele danışmanlık, şehit yakınları ve gazilere sosyal ve güvenlik faaliyetleri veriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele ve sınır ötesi harekat bölgelerinde güvenlik kuvvetlerine öncelikli sağlık hizmet sunumu sağlamak için Sağlık Bakanlığı ile yapılan koordinasyon sonucu Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerindeki dört hastanenin sadece güvenlik kuvvetlerine hizmet vermesini sağladı. Bunun yanı sıra yine aynı bölgelerdeki yedi hastanede ise izole edilmiş ve güvenlik tedbirleri alınmış alanlarda güvenlik kuvvetlerine özel sağlık hizmeti veriliyor.

TSK'da kalan birinci basamak muayene merkezleri de çalışmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı kurumlarına entegre edildi. Böylece halk sağlığı laboratuvarlarının imkan ve kabiliyetlerinden TSK personelinin görev yerlerinden ayrılmadan yararlanmaları sağlandı.