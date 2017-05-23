Akaryakıt taşıyan firmalara terör operasyonu

Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde konuşlu askeri birliklere akaryakıt taşıyan firmalara yönelik operasyonun sürdüğü belirtilerek, "Askeri birliklerin akaryakıtlarını taşımak üzere ihale alan firma yöneticisi ve çalışanlarının aralarında bulunduğu 46 şüpheliye yönelik PKK/KCK terör örgütüne finansman sağlamak suçundan operasyon devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ile Batman Jandarma Komutanlığı KOM ekiplerince, Batman, Hakkari, Şırnak, Mardin, Bitlis, Siirt ve Sivas illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığından (ANT) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde konuşlu bulunan askeri birliklerin akaryakıtlarını taşımak üzere ihale alan firma yönetici ve çalışanlarının aralarında bulunduğu 46 şüpheliye yönelik PKK/KCK terör örgütüne finansman sağlamak, edimin ifasına fesat karıştırmak, 5 bin 607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından operasyon devam etmektedir."