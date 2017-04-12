Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Milli İrade Platformu tarafından organize edilen "15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Programı"nda konuştu.

"Her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında, bugüne kadar şehit ve gazilerin acılarını azaltmak, milletin ve devletin kendilerine olan şükran borcunu ifa etmek için birçok düzenlemeyi uygulamaya koyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Şehit yakını ve gazilerimizin tam 45 ana başlık altına toplanmış hakları bulunuyor. Güncel ihtiyaçlar belirdikçe gazi ve şehitlerimizin taleplerine göre yeni çalışmaları, düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. İnşallah bu konuda her zaman sizlerin yanında olmaya, yükünüze omuz vermeye devam edeceğiz."

"Ciddi kararlar, büyük bedeller ödemeyi gerektirir"

Erdoğan, büyük milletlerin imtihanının da çetin olduğunu vurgulayarak, "Ciddi kararlar, büyük bedeller ödemeyi gerektirir. Biz, Anadolu'nun kapılarını açtığımız 1071'de, çok büyük bir karar verdik. Aynı şekilde 1453 yılında, İstanbul'u fethettiğimizde yine böyle bir karar verdik. Birileri, 1453 yılında İstanbul'u kaybetmenin acısını, yüzyıllardır unutamadı. Birileri, Balkanlar'a, Kuzey Afrika'ya, Akdeniz'e, Karadeniz'e damgamızı vurmamızın kızgınlığından bir türlü kurtulamadı. Asırlardır bu cennet toprakları kaybetmenin üzüntüsüyle yaşıyorlar. Bunun bedelini de milletimize ödetmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

"Aklını kiraya verenler değil, Hakk'a kul olanlar galip geldi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F16'lara kul olanların değil, Allah'a kul olanların galip geldiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bir tarafta iman, inanç, aşk var, öbür tarafta imansız olarak ellerindeki bütün o modern imkanlarla, F16'larla, tanklarla, silahlarla kendi vatandaşının üzerine yürüyenler vardı. Pensilvanya'dan talimat alanlar değil, aklını kiraya verenler değil, Hakk'a kul olanlar galip geldi."

"Asıl kavgayı perde gerisindeki güçlerle veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkede 30 yıldır bölücü terör örgütleri ve bunları Türkiye'nin üzerine salan odaklarla mücadele edildiğinin altını çizerek, "14 yıldır bizler Başbakan olarak, Cumhurbaşkanı olarak bu terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Esasında asıl kavgayı perde gerisindeki güçlerle veriyoruz. Almanya'da bu güçlerle mücadele ediliyor, Belçika'da, Hollanda'da, İsviçre'de, İsveç'te bunlarla mücadele ediliyor." dedi.

"Bu örgütlerin ismi, iddiaları farklı olsa da hedefleri Türkiye'dir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK, DEAŞ ve FETÖ'nün de namlusunu Türkiye doğrultmasının sadece tevafuk olamayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Sözüm ona birbiriyle çatışan, görünüşte birbirinin düşmanı olan bu örgütlerin hedeflerinin aynı olması tesadüf olabilir mi? Elbette değil. Bu örgütlerin ismi, iddiaları farklı olsa da hedefleri Türkiye'dir, bu milletir. Bu hainleri üzerimize salanların hedefi Türkiye'den ve aziz milletimizden 1071, 1453'ün, 1915'in, 1923'ün hesabının sorulmasıdır. FETÖ denilen ihanet çetesinin saldırılarını bu süreçten ayrı görenler yanıldıklarını bilmelidirler."

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dikkat ediniz, bölücü terör örgütünün 1984 yılından beri hunharca katlettiği insanların çoğunluğunu, benim Kürt kardeşlerim oluşturuyor. Şimdi diyorum ki işte bu pazar aynı zamanda benim Kürt kardeşlerimin de bir sınavıdır, imtihanıdır. Artık kimse 'Bizi tehdit ediyorlar, korkutuyorlar.' diyemez. Türk Silahlı Kuvvetleri, polisimiz, güvenlik korucularımız, hepsi güneydoğuda, doğuda, bunların tehdit ettiği yerlerde onların sırtındadır. Bak, 20 ayda 10 bin 500 terörist etkisiz hale getirilmiştir." AA