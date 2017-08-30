  • 30 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 'Asıl amaç FETÖ davalarını hükümsüz kılmak'

'Asıl amaç FETÖ davalarını hükümsüz kılmak'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'nin Adalet Kurultayı sonrasında yayımladığı bildirgeyi, ''utanç belgesi'' olarak nitelendirdi.

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Asıl amaç FETÖ davalarını hükümsüz kılmak

Yazılı açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "CHP'nin düzenlemiş olduğu sözde “Adalet” Kurultayı, adalet mefhumunu istismar etme tarzıyla siyaset tarihimize bir utanç belgesi olarak geçecek bir sonuç bildirgesi yayımlamıştır." dedi.

Ünal, sonuç bildirgesinin hedefinin, uluslararası alanda Türkiye’ye saldıran kesimlere temel oluşturmak olduğunu kaydetti.

Açıklamada; FETÖ’nün düzenlediği MİT tırları operasyonu üzerinden Türkiye'yi yargılatmayı amaçlayan büyük kumpasın bir parçası olan Kılıçdaroğlu, bugün Türk yargısına saldırarak 15 Temmuz işgalcisi FETÖ'cülerin yargılanmasını, uluslararası alanda hükümsüz kılacak bir girişim içindedir" sözlerine yer verildi.


Mahir Ünal, ahlaki ve siyasi meşruiyeti gözeten bir adalet mücadelesinin, Anayasa'yı "gayrımeşru", seçilmiş hükümeti "sivil dikta" ve seçilmiş Cumhurbaşkanını "diktatör" ilan ederek yapılamayacağını da vurguladı.

Etiketler: CHP, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , adalet kurultayı
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