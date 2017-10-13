'Asgari ücretlilerin vergi diliminden kaynaklanan kayıpları telafi edilecek'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücretle çalışanların vergi dilimine girmesi konusuyla ilgili, "Telafi etmek için biz çalışmamızı yapmıştık. Bununla ilgili yasal düzenlememizi de Meclis'e gönderdik." dedi.

Sarıeroğlu, AK Parti Genel Merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na gelişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Son günlerde sanki yeni bir konuymuş gibi kamuoyunda yeni bir tartışma bulunduğuna işaret eden Sarıeroğlu, "Asgari ücretle çalışan emekçilerimizin vergi dilimine girmesi konusuyla alakalı olarak biz bunu ağustos ayın itibarıyla gündemimize almıştık. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantımızda bu konuyla ilgili kararımızı aldık." ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın asgari ücret tespit edildiği zaman yıl başında "Asgari ücretli kardeşlerimiz, ocak ayında ne alıyorlarsa aralık ayında bu ücreti net olarak almaya devam edecekler" şeklinde açıklama yaptığını hatırlatan Sarıeroğlu, bugüne kadar AK Parti olarak verdikleri bütün sözlerin, taahhütlerin arkasında dimdik durduklarını ifadesini kullandı.

Asgari ücretin ülke açısından hassas bir konu ve denge ücreti olduğunun altını çizen Sarıeroğlu, Çalışma Bakanlığı olarak kendilerinin en yoğun üzerinde durdukları, takip ettikleri konulardan birisi olduğunu söyledi.

Sarıeroğlu, şu görüşlere yer verdi:

"25 Eylül tarihinde aldığımız Ekonomik Koordinasyon Kurulu'ndaki karar doğrultusunda Sayın Başbakanımızın NTV canlı yayınında bir açıklaması olmuştu bu konuyla ilgili. Telafi edeceğimizin ve hazineden karşılayacağımızın beyanını Sayın Başbakınımız verdi. Şu an Meclisin Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Maliye Bakanlığımızın Torba Tasarısı'nda bu konu zaten yer alıyor. Eylül, ekim, kasım, aralık aylarındaki vergi dilimi hususunu telafi edeceğimize ilişkin metnimiz yasa tasarısına zaten konuldu. 27 Eylül itibarıyla de Meclisimizde, şu anda da Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. En kısa zamanda Genel Kurul'a gidecek, yasalaştıktan sonra da eylülden itibaren vergi dilimine girilmesi bizim için zaten gündemimizin birinci sırasındaydı, telafi etmek için biz çalışmamızı yapmıştık ve zaten bunun ile ilgili yasal düzenlememizi de Meclise gönderdik."

Özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak işçinin, işverenin çiftçinin, esnafın, tüm kesimlerin hakkı ve hukuku konusunda hassasiyetle çalıştıklarına işaret eden Sarıeroğlu, "Hiç kimsenin bir hak kaybına, hiç kimsenin herhangi bir tereddüte düşürecek içlerinde bir sorun oluşturabilecek konuyla ilgili duyarsız kalmamız söz konusu olmaz. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaparız ve gereğini de yerine getiririz. Bu konu hassas bir konu 5 milyon kişiyi ilgilendiren bir konu ve gereği şu anda yapılmıştır. Endişeye, tereddüte, sıkıntıya gerek yok diye ifade etmek istiyorum." diye konuştu. AA