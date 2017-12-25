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Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu

2018 yılında geçerli olacak asgari ücret 29 Aralık Cuma günü açıklanacak.

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Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu

Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısını Cuma günü gerçekleştirecek.

2018 yılında geçerli olacak asgari ücret bu toplantıda netlik kazanacak.

Son görüşmede Türk-İş'in asgari ücret için net bin 893 liralık teklifi görüşüldü.

TİSK temsilcisi, bu teklifin yüzde 35 artış anlamına geldiğini ve Türkiye gerçeklerine uygun olmadığını söyledi.

TİSK, asgari ücretin 6 aylık dilimler halinde belirlenmesini istiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, bir işçi için geçerli olacak asgari geçim endeksini bin 893 lira olarak açıklamıştı.

Şu anki asgari ücret net bin 404 lira olarak uygulanıyor.

Kaynak: TRT Haber 

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