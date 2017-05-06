ASELSAN farkı! Kameralar yakaladı, lazer vurdu



ASELSAN, sahip olduğu yerli lazer teknolojisi ile geleceğin savunma sistemini oluşturmak için önemli bir adım attı. Testlerdeki başarılı performansıyla dikkati çeken Lazer Savunma Sistemi sayesinde, hedefler yüksek hassasiyetle ve kısa sürede etkisiz hale getirilecek.

Şirket, ortaya çıkan yeni tehdit ve ihtiyaçları dikkate alarak silah sistemleri konusundaki ürünlerini çeşitlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çabalar kapsamında, sahip olduğu yerli lazer teknolojisi ile silah sistemlerindeki kabiliyetlerini birleştiren ASELSAN, geleceğin savunma sistemini oluşturma konusunda büyük bir adım atarak Lazer Savunma Sistemi geliştirdi.

Testlerdeki başarılı performansıyla dikkati çeken ve insansız hava aracını lazerle etkisiz hale getiren söz konusu sistem, 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) sergilenecek.

Sistem, kritik tesislere yönlendirilmiş mini ve mikro insansız hava aracı tehditlerine, el yapımı patlayıcılara ve yol kenarındaki şüpheli unsurlara karşı tasarlandı. Lazer Savunma Sistemi'nin, enerji santralleri, hava alanları, sınır karakolları, karargah binaları ve konvoy geçiş güzergahlarının güvenliğini sağlamakta kullanılabileceği değerlendiriliyor.

ASELSAN yeteneklerinin birleşimi

Sistem, yüksek lazer çıkış gücüne sahip fiber lazer kaynağı, odaklayıcı atış kontrolcüsü, kızılötesi/gündüz kamera, lazer mesafe ölçüm cihazı, yönlendirme birimi, ilgili güç/kontrol elektronikleri, yazılımlar, soğutma ve güç üretme/depolama alt bileşenlerinden oluşuyor.

Sistemde bulunan fiber lazer kaynağı (ASELFİBER ailesi ürün grubu), Odağı Değişken Atış Kontrolcüsü (ODAK), kızılötesi/gündüz kamera (DÖRTGÖZ), lazer mesafe ölçüm cihazı (MRLR), yönlendirme birimi ve ilgili tüm mekatronik, yazılım, donanım tasarımları ve üretimleri ASELSAN imzası taşıyor. ASELFİBER ailesi ürün grubu 1 mikrometre dalga boyu bandında, yüksek verimli bir lazer kaynağı olarak görev yapıyor.

ODAK ise 50 metreden başlayarak 1 kilometrenin üzerinde otonom olarak hızla ayarlanabilen bir mimaride tasarlandı.

Kameralar yakalıyor, lazerle vuruluyor

Lazer Savunma Sistemi'nde, fiber lazer kaynağı tarafından üretilen yüksek güçlü lazeri yatay-dikey eksende hareket eden stabilize bir platform üzerinden hedef yönlendirilebiliyor.

Stabilize platform, hedefin tespit ve takip fonksiyonlarını yerine getirmek üzere termal kamera ve gündüz görüş kamerası gibi elektro-optik birimleri de bünyesinde barındırıyor. Sistem, elektro-optik birimlerin kamera görüntüleri üzerinden tehditleri otomatik olarak takip altına alıyor ve gönderdiği yüksek güçlü lazer ışınla tehditlerin bertaraf edilmesini sağlıyor.