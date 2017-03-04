'Artık terör örgütlerine korku salan bir Türkiye var'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen toplu açılış töreninde, 16 Nisan'daki halk oylamasına değinerek, "Ne diyor biliyor musun? 'Gençlerimiz için hayır.' Doğru diyor, doğru. Çünkü Kandil'e 14-15-16-17-18 yaşındaki gençlerimizi bunlar götürdü. Ondan sonra bunları şehirlere indirip öğrettikleri el yapımı bombalarla şehirlerde bunlar ne yazık ki ölüm kustular, kan kustular. Şimdi talimat veriyorlar dağdan; 'Oyumuz hayır'. Kardeşlerim unutmayın, kişi sevdikleriyle beraber haşrolunacaktır." diye konuştu.

"Lider ülke olma yolunda bir Türkiye var"

Ülke yönetimini devraldıklarında Türkiye'nin IMF kapılarında süründüğünü, 23,5 milyar dolar olan borcun sıfırlandığını dile getiren Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şimdi onlar bizden borç istiyor. Nereden nereye geldik. Merkez Bankasının döviz rezervi 27,5 milyar dolardı, şimdi neredeyse 120 milyar dolara doğru yürüdü. Artık güçlenen bir Türkiye var. Lider ülke olma yolunda bir Türkiye var. Öyleyse biz 16 Nisan'ı çok daha farklı bir neticeyle yönetim sistemindeki bir değişiklikle geleceğe sıçrama yaparak yürümemiz lazım. Önümüzdeki barikatları, engelleri aşacağız. Ne diyorlar? 'TBMM'nin yetkileri alınıyor.' Yalan. TBMM'nin yetkileri aynen kendisinde. Alınan var. Ne? Artık öyle eskisi gibi akşam yat, sabah kalk al sana bir gensoru. Bu yok. Gensoruyu kim verecek? Millet verecek. Sen milletvekili olarak kimin vekilisin? Milletin vekili. Asıl gensoru sahibi kim? Millet. Şimdi biz diyoruz ki ey millet, al bu yetkini sen kullan. Şimdi 5 yılda bir vatandaş sandığa gidecek. Eğer hükümetten memnunsa devam, değilse hadi geri kalkın. Asıl sahibi bu. Şimdi gerçek sahibine işi havale ediyoruz. Yapılan iş bu. Yoksa parlamento yine denetleme görevini aynen sürdürecek. Yeri gelecek soruşturma, bütün bunları yine yapacak."

"Terörün kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

"Son 1,5 yılda 3 bini aşkın DEAŞ'lı, 10 bin de PKK teröristini etkisiz hale getirdik." diyen Erdoğan, "FETÖ terör örgütünün kamudaki militanlarını tek tek belirleyip hukuka teslim ettik, devam ediyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. İnşallah terörün kökünü kurutana kadar da bu mücadelemizi sürdüreceğiz, hiç endişe etmeyin." dedi.

Bölgede ve dünyada büyük bir değişim yaşandığını belirten Erdoğan, "Şayet bu değişim sürecini kaçırırsak milletimize en az yarım asır kaybettiririz. Böyle bir vebalin altına giremeyiz. Bunun için 16 Nisan'da kurulacak sandık çok önemli. 16 Nisan halk oylamasında büyük ve güçlü Türkiye'ye, lider Türkiye'ye giden yolu genişletiyor, kolaylaştırıyoruz." açıklamasında bulundu.