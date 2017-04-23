'Artık sürekli istikrar ve güçlü iktidar dönemi başlamıştır'

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin, "Bu sistemle beraber artık sürekli istikrar ve güçlü iktidar dönemi başlamış, milletin doğrudan yetkilendirdiği bir yürütme tesis edilmiştir." dedi.

Yıldırım, TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel olarak toplanan TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Bugünün mübarek Miraç gecesine denk gelmesinin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirten Başbakan Yıldırım, Miraç gecesini de tebrik etti.

Milli iradeyi hakim kılarak, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için TBMM'nin açılışından bugüne kadar, başta ilk Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları olmak üzere, Meclis çatısı altında çalışan bütün milletvekillerinden vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, hayatta olanlara da ülke adına teşekkür etti.

"97 yıl önceki zor şartları hatırlamamız gerekiyor"

Meclisin açılışının 97. yıl dönümünü kutlarken, bugünü çocuklara bayram olarak armağan eden bir ülke olmanın gururunu da yaşadıklarını anlatan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın, milletimizin değerlerine sahip çıkarak, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür olarak ve öz güvenleri yüksek bir şekilde yetişmesini arzu ediyoruz. Onların milli iradeye her şartta sahip çıkmalarını, daha demokratik ve özgür yarınları inşa etmelerini ümit ediyoruz. Bu yolda önemli mesafe aldığımızı da ifade etmek isterim.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünlerini hakkıyla anlayabilmek için, 97 yıl önceki zor şartları hatırlamamız gerekiyor. Unutmayalım ki TBMM'nin kurulduğu o günlerde yurdumuzun birçok yeri işgal edilmiş, orduları dağıtılmış, ülke fakr-u zaruret içerisindeydi. Bu şartlar içerisinde tek umut veren şey, milletimizin gönlünde canlı ve dipdiri olan bağımsızlık aşkı ve vatan sevgisi idi. Bu aşk ve sevgiyle vatanın dört bir yanından gelen milletvekillerinin katılımıyla 23 Nisan 1920'de Meclisimiz heyecanla, umutla ve dualarla açıldı. TBMM'nin açılışı, egemenliğin millete ait olduğunun ve milli iradenin üstünlüğünün ifadesiydi."

Başbakan Yıldırım, milli mücadelenin, Meclis öncülüğünde, Gazi Mustafa Kemal liderliğinde yapılan bir halk mücadelesi olduğunu ifade etti.

"Artık sürekli istikrar ve güçlü iktidar dönemi başlamıştır"

Başbakan Binali Yıldırım, "Milletimiz değişiklik yönünde kararını vermiş ve böylece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önümüzdeki genel seçimle birlikte devreye girmesi benimsenmiştir." dedi.

Yıldırım, "Milletimiz değişiklik yönünde kararını vermiş ve böylece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önümüzdeki genel seçimle birlikte devreye girmesi benimsenmiştir. Bu sistemle beraber artık sürekli istikrar ve güçlü iktidar dönemi başlamış, milletin doğrudan yetkilendirdiği bir yürütme tesis edilmiştir. Aynı zamanda yeni değişiklikle birlikte yüce Meclis daha da güçlenmiş ve asli işleri yasama ve denetleme konusundaki görevleri artarak devam edecektir. Bu yapılan değişikliğin ülkemize, milletime hayırlı olmasını dilerken bütün cumhuriyeti bize emanet eden ve cumhuriyetimiz ve bağımsızlığımız için hayatını seve seve veren bütün şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şükranla, minnetle anıyoruz." şeklinde konuştu.

"Akıl ve uzlaşma ile sorunların çözüm yeri milletin evidir, TBMM'dir"

Gazi Meclisin "Gazi" sıfatını hakkıyla kazandığı o gece dost, düşman tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Yıldırım, bundan sonra da bu tür girişimlere karşı tek yürek olarak karşı koymak, milli iradeyi korumak ve demokrasinin geliştirilmesi herkesin ortak sorumluluğu olduğuna değindi.

O gece istiklale ve istikbale sahip çıkan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet ve Mecliste grubu bulunan bütün partilerin üyelerine şükranlarını sunan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu darbenin önlenmesinde şüphesiz en büyük katkı yüce Türk milletinindir. Milletin kararlılığı ve cesareti darbecilere darbe indirmiştir. Yüksek ve hızlı bir değişim sürecinde birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin ve milletimizin beklentisi doğrultusunda demokrasimizi daha da geliştireceğiz. Bu konuda iktidarı, muhalefeti hepimize, bu çatı altında görev yapan hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Toplumsal sorunlar değişerek halkın gündeminde her zaman yer alır. Akıl ve uzlaşma ile sorunların çözüm yeri milletin evidir, TBMM'dir. Bunun gereğini yerine getirmek de bütün bu Mecliste yer alan hepimizin görevidir. Bu Meclis Gazi Meclistir, bu Meclis kahraman bir Meclistir. Böyle bir Meclisin üyesi olarak bu millete hizmet etmek bizim için bir şereflerin en büyüğüdür. Bu anlayışla Türkiye'nin çocuklarına, daha güvenli, demokrasisi daha gelişmiş, hukuk düzeni sağlam temeller üzerine oturmuş bir ülke devretmek için çalışıyoruz. Bu yolda önemli mesafeler aldık almaya devam ediyoruz."