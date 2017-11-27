Arslan: AB ile her alanda işbirliğimizi geliştirmeye önem veriyoruz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc, Brüksel'deki AB Komisyonu binasında düzenlenen "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ulaştırma Diyaloğu" toplantısı sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefine bağlılığını sürdürdüğüne dikkati çeken Arslan, "Bu çerçevede, Avrupa Birliği ile her alanda teknik iş birliğimizi geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Ulaştırma sektörü de bu iş birliğinin önemli bir alanıdır. AB, bizim en büyük ticaret ortağımızdır. Bu bakımdan, Türkiye ve AB arasında hızlı ve emniyetli şekilde işleyen bir ulaştırma sistemini vazgeçilmez olarak görüyoruz." diye konuştu.

Arslan, toplantıda ulaştırma alanındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla önemli konuların verimli bir biçimde ele alındığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı (TEN-T) ve AB ile mali iş birliğimiz kapsamında önümüzdeki dönemin en önemli altyapı projesi Halkalı-Kapıkule Demiryolu projesidir. Bu proje konumu itibariyle Avrupa'yı Asya'ya bağlayan yüksek standartlı demiryolu ağının önemli bir parçasını oluşturacak. Bugün, bu projenin başarıyla tamamlanması konusunda gerek Türkiye gerekse AB'nin oldukça kararlı olduğunu gördük. Önümüzdeki süreçte iki tarafın bu projeye yönelik iş birliğini en üst düzeyde sürdüreceğine inanıyorum."

Türkiye-Bulgaristan sınır geçiş sorunlarının değerlendirildiğine dikkati çeken Arslan, "Türkiye-AB karayolu ve demiryolu sınır geçişlerinde taşımacılığımızın etkinliğini azaltan uygulamaları da ele aldık. Bu çerçevede alınan teknik ve idari önlemleri görüştük. Türkiye-Bulgaristan sınırındaki geçişleri iyileştirmek için ortak bir çalışma grubu oluşturmaya da karar verdik." ifadesini kullandı.

Bakan Arslan, toplantının en önemli gündem maddelerinden birinin de karayolu trafik güvenliği olduğunu, Trafikte Yüzde 100 Yaşam projesi gibi çeşitli çalışmalar hakkında görüştüklerini dile getirdi.

Hava Taşımacılığı Anlaşması

Toplantıda, Türkiye-AB Kapsamlı Havacılık Müzakereleri hususunda da görüş alışverişinde bulunduklarını vurgulayan Arslan, "Bu anlaşma iki taraf için de oldukça önemli ekonomik kazanımlar sağlayacaktır. Müzakereler, mevcut durumda oldukça yapıcı bir şekilde ilerliyor. Bu yapıcı zeminin devamlılığı için, havacılık müzakerelerinin teknik konulara odaklanmaya devam etmesinin ve siyasi sorunların sürece karıştırılmamasının önemini Sayın Bulc nezdinde bir kez daha vurguladım." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Arslan, Bulc’u 2018'in ilk yarısında faaliyete geçirilmesi planlanan Türk Sivil Havacılık Akademisi'nin açılışına davet ettiğini söyledi.

Avrupa yollarında ücretler

Toplantıda, bazı AB üyesi devletlerin Türk karayolu taşıyıcılarına uyguladığı Gümrük Birliği'ne aykırı vergi ve ücret uygulamalarından duyulan rahatsızlığa dikkat çektiğini söyleyen Arslan, "Bu çerçevede Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın, bizim görüşlerimizi teyit eden kararını da görüştük. Komisyonun, Gümrük Birliği hukukumuz ve AB müktesebatı çerçevesinde bu konuda en kısa zamanda uygun idari ve hukuki önlemleri almak üzere gerekli girişimleri başlatacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Ege'deki uygulamalar

Arslan, denizcilik konularına da değindiklerini belirterek, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki turizmi olumsuz etkileyen bazı uygulamalarını ele aldıklarını ifade etti.

Ayrıca ulusal klaslama kuruluşu olan Türk Loydu'nun AB tarafından tanınması sürecinin ve Türkiye'nin Avrupa Trafik Polisleri Ağı'na (TISPOL) üyeliğinin görüşüldüğünü belirten Arslan, TISPOL'e üyeliğin hem Türkiye hem de AB açısından son derece yararlı olacağını ifade etti.

Bakan Arslan, Türkiye-AB Üst Düzeyli Diyalog toplantılarının önümüzdeki dönemde düzenli olarak devam etmesi konusunda görüş birliği olduğuna işaret ederek, "İnanıyorum ki, Sayın Bulc ile birlikte ivme kazandırdığımız bu süreç ulaştırma alanında Türkiye-AB ilişkilerine önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

"Türkiye-AB arasında ulaştırmada yeni ivme yakalandı"

AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Bulc da, "Türkiye ve AB arasında ulaştırma alanında yeni bir ivme yakalandı." vurgusunu yaptı.

Temmuz ayında Ankara ve İstanbul'a düzenlediği ziyaretler sırasında Türkiye ve AB arasındaki Yüksek Düzeyli Ulaştırma Diyaloğu'nun tekrar başlatılması kararı aldıklarını aktaran Bulc, tarafların ulaştırma alanında iş birliğini geliştirmek istedikleri alanlar hakkında görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Altyapı çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Bulc, Türkiye ve AB arasında ulaşımı kolaylaştırmaya yönelik projeleri, özellikle de Avrupa ve Asya'yı Türkiye üzerinden birbirine bağlama alanında katkı sağlayacak olan Halkalı-Kapıkule demiryolunun tamamlanmasının AB tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Bulc, iki tarafın da önem verdiği diğer bir konunun karayolu trafik güvenliği olduğunu belirterek, "Karayolu kazaları nedeniyle meydana gelen hayat kaybı hem AB için hem de Türkiye için adeta bir salgın hastalık niteliğinde." açıklamasında bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın himayelerinde, AB'nin de maddi katkı sağladığı karayolu kazalarını sıfıra düşürmeyi amaçlayan ‘Trafikte Yüzde 100 Yaşam Projesi’nin açılışına da katıldığını hatırlatan Bulc, Türk polisinin Avrupa Trafik Polisleri Ağı'na katılmak için başvuruda bulunmasını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Bulc, havacılık alanında iş birliği konularını da görüştüklerini, Kapsamlı Havacılık Anlaşması'na ilişkin müzakerelerin olumlu bir şekilde devam ettiğini, anlaşmanın imzalanması durumunda yıllık 5 milyar avro kazanımla birlikte bilet fiyatlarında yaklaşık yüzde 50 düşüş ve yaklaşık 48 bin kişiye istihdam sağlayacağını kaydetti.

Gelecekte düzenlenecek toplantılar için de bir yol haritası belirlediklerini söyleyen Bulc, "Bu olumlu gündem üzerinden hareket etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA