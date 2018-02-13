Arşali köyü terör örgütü YPG/PKK'dan arındırıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'in PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerden arındırılması için 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 25. gününde de zafer haberleri gelmeye devam ediyor.

TSK teröristlere göz açtırmıyor. Afrin'de terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruluyor. Harekatın başladığı günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1439 oldu.

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Arşali köyünü terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardı.

53 nokta teröristlerden temizlendi

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 35'i köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 53 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

YPG/PKK'dan arındırılan noktalar

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz ve Ömer Simo köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde , Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Muhammediye köyleri ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi'ni; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi, Arşali köyü."

Kaynak: TRT Haber/AA