Arananlar listesindeki 3 terörist için Doğu Karadeniz’de operasyon

Doğu Karadeniz'de polis ve askerin ortak operasyonlarında, arananlar listesinde olan teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Halkın da desteğini alan JÖAK, JÖH ve PÖH ekipleri, bölücü terör örgütü PKK mensuplarını temizlemek için gece gündüz demeden operasyonlarını sürdürüyor.

Kışın kar ve soğuğa aldırmadan, yazın ise bitki örtüsüne rağmen mücadelesini sürdüren güvenlik güçleri ormanlarda, kalyonlarda, vadilerde, yaylalarda terörist yakalamaya devam ediyor.

Vatandaş ihbarı Giresun’da etkili oldu

Güvenlik güçleri Giresun Güce kırsalında, aralarında gri listede bulunan bir teröristin de olduğu 2 kişiyi, bölge halkının desteğiyle etkisiz hale getirdi. Polis ve askerin bir diğer yardımcısı ise, doğada yaban hayvanlarının envanterini çıkarmak için kullanılan fotokapanlar.

Operasyonlara "Fındık Dalı Harekatı" diyorlar

Vatandaşlar, asker ve polise destek olurken, operasyonlara da isim verdi. Bölge halkı, Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’ndan esinlenerek Doğu Karadeniz'de devam eden operasyonlara "Fındık Dalı Harekatı" diyor.

2 terörist kırmızı, 1 terörist turuncu listede

Güvenlik güçleri, kırmızı listede aranan 2 ve turuncu listedeki 1 teröristin de, Doğu Karadeniz’de eylemlerini sürdüren grupların başında olduğunu belirledi.

"Aranan Teröristler" listesinde olan ve ihbar edenlere 4 milyon liraya kadar para ödülü vadedilen "Cudi Zaza" kod adlı Mehmet Yakışır ile "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner için operasyonlar devam ediyor.

Barış Öner isimli teröristin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna saldırı emrini veren terörist olması dikkat çekiyor. Mehmet Yakışır'ın ise, uzun yıllardır bölgede olduğu ve son olarak PKK'nın sözde bölge sorumluluğuna kadar yükseldiğini güvenlik güçleri tespit etti.

Listede 600 bin liraya kadar ödül vadedilen teröristler arasında "Rojhat Ankara" kod adlı Rahman Sümer var. PKK’lı Sümer'in, kapatılan eski Demokratik Halk Partisi (DEHAP) Ankara İl Yöneticiliği yaptığı ve bu nedenle kod adından Ankara'da olduğu biliniyor.

Rahman Sümer’in, 2011'de o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kastamonu mitingine giden seçim otobüsünü koruyan polis eskortuna yapılan saldırıya katıldığı öğrenildi.

Teröristler tespit edildi

Doğu Karadeniz kırsalındaki grupların telsiz kodları ve grup liderleri de tespit edildi. 3 grubun başındaki PKK’lıların telsiz kodları, örgütteki isimleri ve gerçek isimleri; "Zeynel" kodlu telsizi kullanan "Cudi Zaza" kod adlı Mehmet Yakışır, "Zap" kodlu telsizi kullanan "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner, "Zigana" kodlu telsizi kullanan "Rojhat Ankara" kod adlı Rahman Sümer olarak belirlendi.

Asker ve polisin tespit ettiği grupların yakalanması veya etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar Doğu Karadeniz kırsalında sürüyor.

Kaynak: İHA