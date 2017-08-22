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Buradasınız : » » Aranan ESP Genel Başkanı Ankara'da yakalandı

Aranan ESP Genel Başkanı Ankara'da yakalandı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ESP Genel Başkanı Çiçek Otlu Ankara'da gözaltına alındı.

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Aranan ESP Genel Başkanı Ankarada yakalandı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkanı Çiçek Otlu, Ankara'da gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca sol terör örgütlerine yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında serbest kaldıktan sonra nisan ayında hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Otlu, Ankara'da gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Dikmen semtinde bir yakınına ait evde yakalanan Otlu'nun, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Etiketler: Tunceli, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, esp, ESP Genel Başkanı Çiçek Otlu
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