Aranan eski BDP'li il başkanı Çelik yakalandı

Iğdır'da düzenlenen operasyonda, "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranan eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) il başkanı Şebap Çelik yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 2010 yılında BDP Iğdır İl Başkanlığı görevini yürüten Çelik hakkında "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan dava açıldı.
Ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Çelik'in, Irak'ın kuzeyine kaçtığı tespit edildi.
Yaklaşık 7 yıldır aranan zanlının Jandarma ekiplerinin sürdürdüğü istihbari çalışmalar sonucu, Iğdır'ın Erhacı köyüne geldiği bilgisi alındı.
İl Jandarma Komutanı ekiplerince köye düzenlenen operasyonda, zanlı Çelik bir adreste yakalandı.
Erzurum Özel Yetkili 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında tutuklama kararı bulunan Çelik, sağlık kontrolünün ardından jandarmaya götürüldü.