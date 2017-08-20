  • 20 AĞUSTOS 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 33º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.522
    EURO 4.148
  • BIST 107202.43
    ALTIN 145.226
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Aranan eski BDP'li il başkanı Çelik yakalandı

Aranan eski BDP'li il başkanı Çelik yakalandı

Iğdır'da düzenlenen operasyonda, "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranan eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) il başkanı Şebap Çelik yakalandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Aranan eski BDPli il başkanı Çelik yakalandı

Iğdır'da düzenlenen operasyonda, "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranan eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) il başkanı Şebap Çelik yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 2010 yılında BDP Iğdır İl Başkanlığı görevini yürüten Çelik hakkında "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan dava açıldı.

Ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Çelik'in, Irak'ın kuzeyine kaçtığı tespit edildi.

Yaklaşık 7 yıldır aranan zanlının Jandarma ekiplerinin sürdürdüğü istihbari çalışmalar sonucu, Iğdır'ın Erhacı köyüne geldiği bilgisi alındı.

İl Jandarma Komutanı ekiplerince köye düzenlenen operasyonda, zanlı Çelik bir adreste yakalandı.

Erzurum Özel Yetkili 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında tutuklama kararı bulunan Çelik, sağlık kontrolünün ardından jandarmaya götürüldü.

Etiketler: ığdır, terör operasyonu, Şebap Çelik
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER