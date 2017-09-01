Aranan 218 kişi yakalandı

Türkiye genelinde 11 bin 783 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Huzur Arife-2 Uygulaması"nın ikinci gününde hakkında yakalanma kararı bulunan 218 kişi gözaltına alınırken, çeşitli gerekçelerle kişi ve araçlara 1 milyon 175 bin 972 lira cezai işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 29 Ağustos'ta başlanılan "Huzur Arife-2 Uygulaması"nın ikinci kısmı dün yapıldı.

Tren garı, deniz iskelesi, havalimanı, otobüs terminalleri ve kurbanlık satış alanlarından oluşan bin 263 sabit noktada eş zamanlı olarak 14.00-19.00 ve 20.00-23.00 saatlerinden yapılan uygulamaya 2 bin 774 ekipte görevli 11 bin 783 personel katıldı. Uygulamada, 5 hava, 4 deniz aracı ile 55 dedektör köpek de kullanıldı.

Ekiplerce uygulama kapsamında 175 bin 600 kişi kontrol edilirken, arandığı tespit edilen 218 kişi yakalandı, çeşitli nedenlerle suçlu görülen 950 kişi gözaltına alındı.

Polis, kontrol ettiği 76 bin 712 araçtan 330 aranan aracı ele geçirdi, 592 aracı ise kusurları olduğu gerekçesiyle trafikten men etti.

Çeşitli nedenlerle 224 kişi ve 2 bin 849 araca adli, idari ve trafik yönünden 1 milyon 175 bin 972 lira ceza kesildi.

Kişilerin üzerlerinde, iş yerlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda, 15 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 19 kurusıkı tabanca, 556 mermi, 4 kesici ve delici alet, 68 gram esrar, 12 gram bonzai, 25 adet captagon, 1 gram eroin, 1 gram metamfetamin ve 194 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İki günlük uygulamada aranan 440 kişi yakalandı

Uygulamanın başladığı 29 Ağustos ve dün yapılan ikinci kısmında ise toplam 355 bin 469 kişi kontrol edildi.

Yapılan incelemelerde arandığı tespit edilen 440 kişi yakalandı, çeşitli nedenlerle suçlu bulunan 2 bin 355 kişi gözaltına alındı.

149 bin 614 aracın kontrol edildiği uygulamada, 608 aranan araç ele geçirilirken bin 113 araç ise trafikten men edildi.

Ekiplerce 489 kişi ve 5 bin 755 araca adli, idari ve trafik yönünden 2 milyon 471 bin 623 lira cezai işlem uygulandı.

Yapılan aramalarda, 28 ruhsatsız tabanca, 13 av tüfeği, 31 kurusıkı tabanca, 2 bin 270 mermi, 18 kesici ve delici alet, 14 gram eroin, 96 kilo 612 gram esrar, 181 gram bonzai, 25 adet captagon, 1 gram metamfetamin ve 762 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Uygulama ile genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, halkın Kurban Bayramını huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi, aranan şahısların ve suç unsurlarının yakalanabilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı da kutlandı.