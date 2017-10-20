'Arakanlı Müslümanlara seyirci kalmak bize yakışmıyor'

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen D-8 Zirvesi sona erdi.

D-8 Zirvesi kapanış oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arakan Müslümanları'nın yaşadığı sıkıntılara dikkati çekti.

Mülteci sorunuyla karşı karşıya kalan Bangladeş'e destek olunması çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler buralarda hizmet için vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin ve tüm insanlığın istikbali için bulunuyoruz. İşte şu anda Arakan Müslümanlarının düştüğü duruma seyirci kalmak, herhalde bize yakışmayacaktır. Bu işi sadece Bangladeş'in üzerine yıkmak bize yakışmayacaktır. Önemli olan, biz Bangladeş'ten ne kadar yük alabiliriz? Bunun gayreti içerisinde olmalıyız ve Bangladeş'in yükünü hafifletmek ve oradaki kardeşlerimize de bu noktada 'Yalnız değilsiniz, biz sizin yanınızdayız' demek, onlara ayrı bir güç verecektir."

Kaynak: TRT Haber