'Arakan'daki Müslüman kardeşlerimize bütün gücümüzle yardım edeceğiz'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "2019, 16 Nisan'dan daha çetin bir süreç olacaktır. Bunu siyasi tecrübemle söylüyorum. Gördüklerimi üst üste koyarak söylüyorum. İçerideki ve dışarıdaki gelişmeleri yakın takip eden birisi olarak söylüyorum." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti Ordu İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyanın neresinde mazlum, mağdur, kimsesiz ve yolda kalmış varsa ona elini uzatan bir ülke olduğunu belirterek, "Geçmişte böyledir. Çok şükür bugün de bu özelliklerimizi kazandık. İnşallah ileride bu özelliklerimiz daha da güçlü olacak." diye konuştu.

Arakan'da Müslümanlara yönelik katliama değinen Kurtulmuş, "Arakan 10 bin kilometre uzaklıkta. Şimdi orası Müslümanların kıtır kıtır kesildiği, ufacık çocukların yakıldığı, evlerinin, tarlalarının yok edildiği, talan edildiği bir Müslüman yurdu." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, geçen yıl oradaki Türk şehitliğini onararak ziyarete açtıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Çok şükür artık Türkiye'nin böyle bir gücü var. Dünyanın her yerinde el uzatmakla yükümlü olan bir Türkiye var. Bu Türkiye'yi Allah'ın izniyle çok daha ileriye götüreceğiz. Çok daha iyi yöneteceğiz. Çok daha güçlü bir hale getireceğiz."

Kurtulmuş, Arakan'da zulümler olurken herkesin sus pus oturduğunu ve sadece Türkiye'den ses çıktığını dile getirerek, "İnşallah gereğini de yerine getireceğiz. Oradaki Müslüman kardeşlerimize bütün gücümüzle siyasi olarak da yardım olarak da yardım edeceğiz." dedi.

AK Parti'nin yoluna güçlü devam etmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Dayanışma, birlik, beraberlik içinde ve takım oyunu içerisinde mücadele ederek yolumuzu açacağız. Bu süre içerisinde bizlerden kaynaklanan herhangi bir eksikliğin ve yanlışlığın vebalini Allah indinde veremeyiz. Millete de veremeyiz. Onun için bizlerden kaynaklanan yanlış ve hata olmayacak. Çünkü Türkiye'deki halk sadece bizim gözümüzün içine bakmıyor, bütün dünyadaki insanlar bizim gözümüzün içine bakıyor. Bunu bildikleri için de birileri Türkiye'nin önünü kesmeye gayret ediyor. Amaç, Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam etmemesidir. Bunun için yedi düvel her taraftan çekiştiriyor. Biz bunlara aldırmadan yolumuza devam edeceğiz."