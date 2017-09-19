Cumhrubaşkanı Erdoğan, New York'ta 72. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı'nda Arakanlı Müslümanlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, Rakhine (Arakan) eyaleti genelinde evlerini ve mülklerini kaybeden 120 bini aşkın Müslüman başta idari başkent Sitre olmak üzere beş yıldır çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Bu insanların yaşadıkları kamplar gerçekten içler acısı bir durumda, ancak bugün yüzbinlerce Arakanlı Müslümanın vatanlarını terk etmelerine yol açan 1978 ve 1991 insani krizlerinden çok daha büyük bir trajediyle karşı karşıyayız. Öncelikle şu noktayı ifade etmek isterim; ülke olarak kimden gelirse gelsin ve ne adına yapılırsa yapılsın şiddeti asla kabul etmiyoruz. Myanmar güvenlik güçlerine yapılan saldırıları lanetliyoruz fakat saldırıların sorumluluğunun bütün bir topluluğa mal edilmesi de aynı şekilde yanlıştır, hatalıdır. Maalesef olay sonrasında kollektif cezalandırmaya gidildiğini görüyoruz." dedi.

"Arakan'da sorunların şiddetle çözülemeyeceği açıktır"

"Rakhine (Arakan) Eyaletindeki sorunların şiddetle çözülemeyeceği açıktır." diyen Erdoğan, "Myanmar'ın ikinci en yoksul eyaleti olan Rakhine Eyaletinin kalkınması ve istikrarı ancak temel insan haklarına riayetle mümkündür." şeklinde konuştu.

"Hiçbir ayrım yapmadan tüm sivillerin can ve mal güvenliğinin temini Myanmar hükümeti ve güvenlik güçlerinin en temel vazifesidir." diyen Erdoğan şunları söyledi:

Öncelikle insani yardımların erişimi önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Yardımların ihtiyaç sahibi herkese ulaştırılması, yerlerinden edilen kişilerin emniyet içinde evlerine geri dönmelerinin sağlanması da büyük önem arz ediyor. Hak ihlallerine, sürgünlere, radikal grupların Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerine de son verilmesini istiyoruz." dedi.