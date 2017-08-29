'Arakan'da insanlığa karış işlenen suç soykırıma dönüştü'

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik saldırılara ilişkin, "Ordu mensupları ve Budist rahipler sistematik şekilde katliamlara imza atıyor. Bu yapılanlar açıkça katliamdır ve insanlığa karşı suçtur. Birleşmiş Milletler (BM) ve tüm uluslararası kurumlar etkili şekilde harekete geçmelidir." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada Myanmar'ın Arakan eyaletinde son 3 günde binlerce Müslüman'ın katledildiğini, 100 binden fazla Müslüman'ın da yerinden edildiğini belirtti.

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Sözcüsü Dr. Anita Schug'un "Arakan'da yavaşlatılmış bir soykırım ile karşı karşıyayız." ifadelerini paylaşan Çelik, şunları kaydetti:

"Ordu mensupları ve Budist rahipler sistematik şekilde katliamlara imza atıyor. Bu yapılanlar açıkça katliamdır ve insanlığa karşı suçtur. Birleşmiş Milletler (BM) ve tüm uluslararası kurumlar etkili şekilde harekete geçmelidir. Bu kadar yıl sonra Arakan'daki katliamlar karşısında uluslararası kurumların bu derece etkisiz kalması kabul edilemez. Dünyada uluslararası hukuk ve uluslararası kurumlar olmasaydı, Arakan'da olanlara ancak bu kadar sessiz kalınırdı. Uluslararası hukuk ve kurumlar sanki hiç yokmuş gibi Arakan'daki katliamlar seyrediliyor. İnsanlığa karşı işlenen suç soykırıma dönüştü."

Sadece Arakan'ın Rathedaung kentine bağlı Saugpara köyünde geçen gün 1000'e yakın Müslüman'ın öldürüldüğünü dile getiren Çelik, "BM başta olmak üzere AB kurumları, hızlı ve etkili yollarla bölgedeki katliamın durdurulmasına öncülük etmelidir." dedi.

Çelik, uluslararası kurumların, ERC Sözcüsü Dr. Schug'un "yavaşlatılmış soykırım" olarak nitelediği katliamların seyircisi olmaması gerektiğini vurguladı.

ERC Sözcüsü Dr. Anita Schug, dün yaptığı açıklamada, son üç günde Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde düzenlediği saldırılarda 2 ila 3 bin Müslüman'ın katledildiğini, 100 binden fazla Müslüman'ın da yerinden edildiğini açıklamıştı.

Arakanlı Müslümanlar, geçen ekimde eyalette polis kontrol noktalarına yapılan ve 9 polisin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Myanmar ordusunun başlattığı operasyonlarda şiddete ve insan hakları ihlallelerine maruz kalmıştı. Operasyonlar nedeniyle 90 binden fazla Arakanlı Müslüman evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

BM, bölgede yaşananları aydınlığa kavuşturmak üzere kendi araştırma komisyonunu görevlendirmiş ancak Myanmar hükümeti komisyon üyelerinin bölgeye erişimini engellemişti. BM'nin eski Genel Sekreteri Kofi Annan öncülüğünde ve Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii desteğiyle oluşturulan Arakan Danışma Komisyonunun hükümete sunduğu tavsiye raporu kısa süre önce kamuoyuna açıklanmıştı.

Myanmar'da 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar "devletsiz" sayılıyor. BM tarafından "eziyet gören dini azınlık" olarak kabul edilen Arakanlı Müslümanlar, hem şiddet olaylarına hem de ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalıyor.