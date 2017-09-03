'Arakan'da açıkçası soykırım uygulanıyor'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'in Çamlıyayla ilçesi merkezinde düzenlenen bayramlaşma programındaki konuşmasında, vatan, millet ve devlet sevdası yüksek olan Yörüklerin yaşadığı ilçede bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bayramların, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin doruk noktasına ulaştığı günler olduğunu ifade eden Elvan, bayramın Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Müslümanlara yönelik katliamlar nedeniyle İslam alemi için buruk geçtiğini vurguladı.

Elvan, dünyanın bu ülkede olanlara sessiz kaldığına işaret ederek, "Çoluk, çocuk demeden, yaşlı, kadın demeden Myanmar'da, Arakan'da Müslüman kardeşlerimizin binlercesi katledildi. Açıkçası orada soykırım uygulanıyor. O gelişmiş ülkelerden, dünyanın o insan haklarından bahseden ülkelerinden ses çıkmıyor. 'Ne oluyor burada? Bu mazlum insanlar, çocuklar, kadınlar neden öldürülüyor, neden katlediliyor' diye sorulmuyor. Bir tek sahip çıkan ülke var o da Türkiye. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bunun mücadelesini veriyor. Birçok lideri aradı, devlet başkanlarıyla temas kurdu ve buraya müdahale edilmesini istedi." diye konuştu.

Elvan, "Düşünün, maalesef İslam adını kullanıp ortaya çıkarılan bir terörist örgüt, orada yine Müslümanları katlediyor. İslam barış, kardeşlik, dostluk, birlik, bütünlük, beraberlik demektir. İslam mazlumun yanında olmak demektir. Ancak maalesef Orta Doğu'da da Müslüman'ı Müslüman'a kırdırıyorlar. Bu terör örgütlerinin tamamı birilerinin, bir üst aklın, bazı devletlerin taşeron olarak kullandıkları örgütlerdir. Para ve silah desteği veriyorlar, Müslüman'ı Müslüman'a kırdırıyorlar. Böyle bir süreci yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlara izin vermeyeceklerini kaydeden Bakan Elvan, ülkenin, güçlü bir şekilde ilerlemeye devam edeceğini anlattı.

Milletin desteği olduğu süreci Türkiye'nin hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğini aktaran Elvan, şöyle devam etti:

"Biz, sizlerle gurur duyuyoruz. Allah'a çok şükür bizi bölemeyecekler, parçalayamacaklar, biz Türkiye Cumhuriyeti olarak güçlendikçe güçleneceğiz, büyüdükçe büyüyeceğiz. Bundan hiç tereddütünüz olmasın. Yeter ki biz, sizi arkamızda görelim. Sizin o güçlü desteğiniz arkamızda devam etsin. Allah'a çok şükür, adam gibi adam, dünya lideri bir Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan'ımız var. Bu milleti nasıl istiklal harbinde, nasıl 15 Temmuz'da adeta yek vücut olarak, zillete mahkum etmediysek, istiklalimize, geleceğimize sahip çıktıysak, inşallah ülkemizi 2023 ve 2053 hedefimizle, 2071 vizyonumuzla daha da güçlendireceğiz, daha da büyüyeceğiz. Hizmetlerin her birini yaparız. Bizim için sizlere hizmet etmek bir onur vesilesidir. Onun için biz sizlerin hep hizmetkarı olduk, bundan sonra da hizmetkarınız olmaya devam edeceğiz. Asla efendiniz olmadık, efendi olan sizler, hizmetkar olan bizleriz."