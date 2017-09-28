'AP'nin 'Türkiye ile ilişkileri keselim' demesi gayriciddi'

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Demokrasi kültürü ve demokratik dayanışma konusunda sınıfta kalmış bir parlamentonun (Avrupa Parlamentosu) ikide bir 'Türkiye ile müzakereleri keselim' demesi gayriciddi bir yaklaşımdır." dedi.

Çelik, resmi ziyaret için gittiği İspanya'nın başkenti Madrid'de, Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İspanya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi seviyede olduğunu ve birçok noktada anlaştıklarını belirtti.

Ziyaret kapsamında Elcano Kraliyet Enstitüsünde bir konuşma yaptığını hatırlatan Çelik, daha sonra iş adamlarıyla bir araya geldiğini ve onlara Türkiye'nin AB sürecini anlattığını dile getirdi.

İspanya Senato Başkanı Pio Garcia-Escudero Marquez'i ziyaret ettiğini, Sosyalist Parti ve Halkçı Parti milletvekilleriyle bir araya geldiğini söyleyen Çelik, Madrid'de oldukça verimli bir ziyaret gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Çelik, Garcia-Escudero Marquez'in Türkiye ile ilişkilere önem verdiğini belirterek, "Bizim Meclis Başkanımızı burada görmek istediklerini bana ifade etti. Sayın Meclis Başkanımıza bu daveti ileteceğim." dedi.

İspanyol iş adamlarının Türkiye'de çok önemli yatırımları olduğuna dikkati çeken Çelik, "Almanya'nın 'Türkiye'ye yatırım yapılmasın' dediği bir dönemde İspanyol iş adamlarının Türkiye'ye yatırım yapılması konusunda ne kadar istekli olduklarını ve şimdiye kadar Türkiye'de yaptıkları yatırımlardan ne kadar memnun olduklarını gördüm." ifadesini kullandı.

Çelik, İspanyol iş adamlarının Türkiye'ye yatırım yapmaktan memnun olduklarını ve herhangi bir sorun yaşamadıklarını kendisine ilettiklerini aktardı.

İspanya basınında Türkiye'ye yönelik bazı eleştiriler olduğunu fakat dostlardan gelen bu eleştirileri dışlamadıklarını söyleyen Ömer Çelik, müttefiklerden gelen eleştirileri not ederek beraber çalışma iradelerini ortaya koyduklarını kaydetti.

"İspanya çok öteden beri Türkiye'nin AB üyeliğini destekledi"

Çelik, İspanya'nın çok öteden beri Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediğini vurgulayarak, İspanya Dışişleri Bakanı Dastis ile görüşmesinde, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde verdiği destek dolayısıyla Dastis'e teşekkür ettiğini aktardı.

Çelik, görüşmede, medeniyetler arası ittifak girişiminin önemine dikkati çektiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Aramızda özellikle bu dönemde medeniyetler arası ittifak girişiminin daha da yükseltilmesi gerektiğini, Cumhurbaşkanımızın buna verdiği özel önemi tekrar belirttim. DAEŞ ile tabii fiziki olarak mücadele ediyor, etnik terörle mücadele ediliyor ama esas olan bu terör örgütlerinin ideolojik cazibesini yok etmektir, bunu kırmaktır. Bunun için medeniyetler arası ittifak girişimi dünyaya çok büyük mesajdır."

"Türkiye karşıtlığı size oy kaybettirir"

Bakan Çelik, AP'nin 4 Ekim'de Strazburg'da düzenleyeceği oturumda Türkiye ile ilgili bir tavsiye kararının gündeme gelip gelmeyeceği sorusu üzerine, AP'nin daha önce bu yönde bir karar aldığını ve bu kararın yanlış olduğunu dile getirdi.

Söz konusu kararın parlamentoların doğasına aykırı olduğunu söyleyen Çelik, parlamentoların konuşma zeminlerinden kaçarak değil, sorunları konuşarak ve iş birliği yaparak çözmek için kurulduğunu belirtti.

Çelik, "AP, 'Türkiye ile müzakereleri askıya alalım' gibi bir yaklaşım üreterek, parlamentonun doğasına ve fıtratına aykırı bir öneride bulunmuş oluyor." dedi.

AP'deki parlamenterlerin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'ye gelerek dayanışma göstermediğine işaret eden Çelik, "AP demokrasi ekolü olarak bilinir ve adlandırılır. Dolayısıyla AP'deki milletvekillerinin çok kalabalık heyetlerle gelip, savaş uçaklarına direnmiş, savaş uçaklarına karşı parlamentoyu korumak için milletvekillerinin terk etmediği o salonda Türk parlamentosuyla dayanışma içinde olmaları gerekirdi." diye konuştu.

Çelik, "Demokrasi kültürü ve demokratik dayanışma konusunda sınıfta kalmış bir parlamentonun ikide bir 'Türkiye ile müzakereleri keselim' demesi gayriciddi bir yaklaşımdır." ifadesini kullandı.

Konuşmasında, Almanya-Türkiye ilişkilerine de değinen Çelik, "Almanya, kendi çözemediği sorunlarını örtbas etmek için Türkiye gündemini ayakta tutuyor." dedi.

Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında cümle kurmadan basında haber olamıyorlar. Gelinen nokta ne oldu? Her yerde söyledik. Türkiye karşıtlığı size oy kaybettirir çünkü orada aşırı sağ partiler güçlenir. Sigmar Gabriel'e söylemiştim, aşırı sağdan kes yapıştır yapıyorsun." değerlendirmesinde bulundu.