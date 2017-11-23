'AP'nin terör örgütlerine yasağını memnuniyetle karşılıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, PKK ve DHKP-C'nin de aralarında olduğu terör örgütleri listesinde yer alan tüm kişi, grup ve yapıların Avrupa Parlamentosuna giriş yasağının memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

Dışişlerinden yapılan açıklamada , "Başta PKK olmak üzere, ülkemize yönelik terör faaliyetleri yürüten ve Avrupa Birliği'nin de terör örgütü listesinde kayıtlı örgütlerin, Avrupa Parlamentosu'na davet edilmemeleri ve girişlerinin engellenmesine yönelik kararı memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Açıklamada, kararın terörle mücadele alanında Avrupa Birliği'nin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi bağlamında atılmış olumlu bir adımı teşkil ettiği belirtildi.

Ayrıca, "Avrupa Parlamentosu'nun kararının uygulanmasını yakından izleyeceğiz" ifadesine yer verildi.

Kaynak: TRT Haber

