  • 23 KASIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.919
    EURO 4.647
  • BIST 105026.11
    ALTIN 162.538
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'AP'nin terör örgütlerine yasağını memnuniyetle karşılıyoruz'

'AP'nin terör örgütlerine yasağını memnuniyetle karşılıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik faaliyet yürüten terör örgütlerinin Avrupa Parlamentosu'na erişiminin yasaklanmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
APnin terör örgütlerine yasağını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, PKK ve DHKP-C'nin de aralarında olduğu terör örgütleri listesinde yer alan tüm kişi, grup ve yapıların Avrupa Parlamentosuna giriş yasağının memnuniyet verici olduğunu açıkladı. 

Dışişlerinden yapılan açıklamada , "Başta PKK olmak üzere, ülkemize yönelik terör faaliyetleri yürüten ve Avrupa Birliği'nin de terör örgütü listesinde kayıtlı örgütlerin, Avrupa Parlamentosu'na davet edilmemeleri ve girişlerinin engellenmesine yönelik kararı memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Açıklamada, kararın terörle mücadele alanında Avrupa Birliği'nin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi bağlamında atılmış olumlu bir adımı teşkil ettiği belirtildi.

Ayrıca, "Avrupa Parlamentosu'nun kararının uygulanmasını yakından izleyeceğiz" ifadesine yer verildi.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, PKK, dhkpc, teröristler, Avrupa Parlamentosu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER