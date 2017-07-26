'Antalya'daki projeler şehrin ekonomisini güçlendirecek projeler'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Antalya Büyükşehir Belediyesinin turizm projelerine bakanlık olarak destek vereceklerini belirterek "Boğaçayı, Yat Limanı ve Konyaaltı Plajı projeleri başta olmak üzere diğer projelerin her birisi son derece önemli ve şehre değer katacak, şehrin ekonomisini güçlendirecek projeler. Aynı zamanda bölge turizmine büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Antalya'ya gelen Bakan Kurtulmuş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Kurtulmuş, belediye şeref defterini imzaladıktan sonra basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den belediyenin çalışmaları ile ilgili brifing aldı.

Brifing'in ardından gazetecilere açıklama yapan Kurtulmuş, Belediye Başkanı Türel'in, belediyenin yaptığı ve yapacağı 9 büyük projeyi anlattığını ifade ederek, bunların her birinin heyecan verici olduğunu söyledi.

Söz konusu projelerin Antalya'nın marka değerini artıracak projeler olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Kültür Bakanlığı Müsteşarımız, Bakan Yardımcımız ve ilgili arkadaşlarımızla projelere nasıl destek olunabileceğini konuştuk. Herhalde Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bize de çok sayıda destek düşecek. Öncelikle bu projelerin en kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyorum. Boğaçayı, Yat Limanı ve Konyaaltı Plajı projeleri başta olmak üzere diğer projelerin her birisi son derece önemli ve şehre değer katacak, şehrin ekonomisine güçlendirecek projeler. Aynı zamanda bölge turizmine büyük katkı sağlayacaktır. Bu projelerin hem Antalya hem de ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Projelerin tamamlanmasını merakla bekleyeceğim."

Kurtulmuş, vefatının birinci yılı dolayısıyla bilim adamı Prof. Dr. Halil İnalcık'a Allah'tan rahmet diledi.