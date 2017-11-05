Ankara'nın yeni büyükşehir belediye başkanı yarın belli olacak

Melih Gökçek'in istifası sonrası 2019 yerel seçimlerine kadar Ankara'yı yönetecek isim yarın netleşecek.

Belediye meclis üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda yeni belediye başkanını belirleyecekler.

AK Parti'de, yeni belediye başkanı için temayül yoklaması yapıldı ama aday henüz açıklanmadı.

MKYK üyeleri, Ankara Milletvekilleri, İl ve İlçe Başkanlıkları, Büyükşehir Belediyesi İl Meclisi üyeleri ile kadın ve gençlik kollarından üyeler seçimini yaptı.

3 isim öne çıktı.

AK Parti'nin adayı için son sözü AK Parti Genel Başkanı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve parti yönetimi söyleyecek.

Kulislerde adaylıkla ilgili sürpriz olabileceği de konuşuluyor.

CHP, aday göstermeyecek, MHP ise istişare ederek karar verecek.

Kaynak: TRT Haber