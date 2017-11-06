Ankara'nın yeni Belediye Başkanı belli oldu

Melih Gökçek'in istifası sonrası 2019 yerel seçimlerine kadar Ankara'yı yönetecek isim belli oldu.

Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 136 oyun 104'ünü alarak Ankara'nın yeni başkanı oldu.

Seçimin ardından teşekkür konuşması yapan Tuna, "Şahsıma gösterdiğiniz güvene layık olmaya çalışacağım" dedi.

Mustafa Tuna, "Beni göreve adaylık noktasında layık gören başta Cumhurbaşkanımıza, partimizin genel merkez yöneticilerine il teşkilatına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah buradan sonrada hep beraber Ankaramıza güzel hizmetler noktasında el ele vererek birlikte çalışmayı düstur edineceğiz bütün kişi ve kuruların herkesin görüş ve kanaatleri şehrimizin daha iyi noktalara gelmesi noktasında çok önemlidir. Ortak akılla güzel hizmetlere inşallah vesile olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Tuna kimdir?

1980 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1982-1983 yıllarında ABD'de eğitim gördü. Ulusal ve uluslararası ölçekte çok sayıda bilimsel yayınlar yaptı. Uluslararası yayınlarından dolayı TÜBİTAK’tan yayın teşvik ödülü kazandı. 22. Dönem Ankara Milletvekilliği sürecinde AGİTPA Türk grubu üyesi olarak birçok uluslararası temaslarda bulundu. 29 Mart 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Sincan Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Kaynak: TRT Haber