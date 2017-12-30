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Ankara'dan Yunanistan'a tepki

15 Temmuz darbe girişimine katılan sekiz darbeciden birine sığınma hakkı veren Yunanistan'a bir tepki de Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

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Ankaradan Yunanistana tepki

Yazılı açıklama yapan Bakanlık, "Bu kararı ile darbecileri koruyan ve onlara kucak açan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

Açıklamada, "Türkiye'de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden yüzlerce vatandaşımızı şehit eden suçluların ülkemizde adalet önünde hesap vermesini yeniden engelleyen Yunanistan, terör ve suçla mücadele konusunda bir müttefik ülkeden beklediğimiz destek ve işbirliğini göstermemiştir." sözlerine yer verildi.

Ayrıca, "Siyasi saiklerle alındığını düşündüğümüz bu kararın Yunanistan'la ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki ortak çalışmalarımız üzerinde kuşkusuz etkileri olacaktır." denildi.

TRT HABER

Etiketler: Yunanistan, tepki, fetö, ankara
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