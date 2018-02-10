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Buradasınız : » » Ankara'daki patlamayla ilgili Suriyeli kadına gözaltı

Ankara'daki patlamayla ilgili Suriyeli kadına gözaltı

Ankara'nın Çukurambar semtinde Vergi Dairesi Başkanlığı'nda meydana gelen patlamayla ilgisi olduğu gerekçesiyle Suriyeli bir kadın gözaltına alındı.

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Ankaradaki patlamayla ilgili Suriyeli kadına gözaltı

Ankara'nın Çukurambar semtinde bulunan Vergi Dairesi Başkanlığı'nda 1 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00 sıralarında meydana gelen patlamada 3 kişi hafif yaralandı, 17 katlı binanın zemin katı büyük hasar gördü.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, söz konusu patlamanın, bomba düzeneği kullanılarak gerçekleştirildiği yönünde bulgular elde edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Evinde bomba düzeneği bulundu 

Polis, şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve ismi açıklanmayan Suriyeli bir kadını Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde gözaltına aldı.

Ankara ve Aksaray Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile jandarmaya bağlı bomba arama ekipleri, şüphelinin evinde ve Ekecik Dağı bölgesinde arama yaptı. Yapılan aramada, evde bomba düzeneği bulundu, patlayıcı bir maddeye rastlanmadı. Ekecik Dağı'nı da güvenlik çemberine alan polis, özel eğitimli dedektör köpeklerle arama yaptı. Yaklaşık bin dönüm arazide yapılan aramada herhangi bir patlayıcı izine rastlanmadı.

Aksaray'da polisteki sorgusu devam eden şüphelinin Ankara'ya gönderileceği belirtildi.

Kaynak: DHA 

Etiketler: vergi dairesi başkanlığı, patlama, çukurambar, ankara
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