Ankara'daki nükleer madde operasyonu

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Ankara'da 19 Mart'ta düzenlenen operasyonda ele geçirilen 1 kilo 441 gram ağırlığındaki maddenin "Kaliforniyum" olmadığı ve radyoaktif bir özellik göstermediğini söyledi.

Söz konusu maddenin halk arasında reçine olarak bilinen organik tabanlı bir madde olduğu tespit edildi.

TAEK'in açıklamasında maddeyle ilgili analizlerin devam ettiği belirtildi.

"Maddeden alınan numune, TAEK'in son teknoloji imkanlarının bulunduğu Sarayköy Nükleer Araştırma Merkezi'nde detaylı analize tabi tutulmuştur. İlk FTIR analizi sonuçlarına göre, ele geçirilen maddenin 'Kaliforniyum' ile yakından uzaktan alakasının olmadığı, halk arasında reçine olarak adlandırılan poly (sodium 4-styrenesulfonate) olduğu tespit edilmiştir. Bu madde organik tabanlı bir madde olup, nükleer ve radyoaktif herhangi bir özellik taşımamaktadır. Madde ile ilgili detaylı analizlere devam edilmektedir."

Kaynak: AA