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Ankara'daki darbeci askerlere yönelik dava

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Özel Hava Alay Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin davanın ikinci duruşması başladı.

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Ankaradaki darbeci askerlere yönelik dava

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Özel Hava Alay Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin 27 sanıklı davanın ikinci duruşması Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu yerleşkesindeki duruşmaya, 21'i tutuklu 27 sanık ile avukatları ve müşteki avukatları katılıyor.

Cezaevi yerleşkesi içindeki salonda dün yapılan duruşmada, Alay Komutanı Albay Ümit Tatan'ın derdest edilerek Akıncı Üssüne götürülmesi ve Diyarbakır'dan gelen darbeci general Semih Terzi ile beraberindeki timin helikopterle Özel Kuvvetler Komutanlığına taşınması eylemlerini yürüten sanıklardan 6'sı dinlendi.

Sanıklar, savunmalarında, haklarındaki suçlamaları reddederek, darbe gecesi gerçekleştirdikleri faaliyetleri emir komuta zinciri içinde, Genelkurmay Birinci Başkanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığının emri doğrultasında yaptıklarını zannettiklerini öne sürdü.

Davanın bugünkü duruşmasında, diğer sanıkların savunmaları alınacak.

Duruşma nedeniyle yerleşke çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik önlemleri çerçevesinde cezaevi dışındaki dikenli teller, plakalarla kapatıldı.

Etiketler: fetö, 15 temmuz, darbe girişimi, Etimesgut, Özel Hava Alay Komutanlığı
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