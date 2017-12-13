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Buradasınız : » » Ankara'da Üçlü Güvenlik Zirvesi yapılacak

Ankara'da Üçlü Güvenlik Zirvesi yapılacak

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde yapılacak Üçlü Güvenlik Zirvesi'ne katılacak ABD'li kuvvet komutanları Ankara'ya geldi.

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Ankarada Üçlü Güvenlik Zirvesi yapılacak

Ankara bugün önemli bir güvenlik zirvesine ev sahipliği yapacak.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde yapılacak Üçlü Güvenlik Zirvesi'ne katılacak ABD'li kuvvet komutanları Ankara'ya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ganimi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph Votel ve ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti ile biraraya gelecek.

Genelkurmay Karargahı'nda yapılacak toplantıda Suriye, Afrin'deki son gelişmeler ve PYD'nin silahsızlandırılması konuları masaya yatırılacak.

Özellikle PYD'nin silahsızlandırılması konusunda Türkiye'nin talepleri ve atılacak adımlar değerlendirilecek. 

Komutanların buluşmasında NATO tatbikatında yaşanan skandal da ele alınacak. 

Aynı zamanda NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti'nin NATO içinde benzer bir skandalın yaşanmaması için alınan tedbirleri Orgeneral Akar'la paylaşması bekleniyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Üçlü Güvenlik Zirvesi, genelkurmay başkanı hulusi akar, ankara
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