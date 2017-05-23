Ankara'da üç avukat FETÖ'den tutuklandı

Ankara'da devam eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında gözaltına alınan 4 avukattan 3'ü tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.
Burada soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit şüphelilerden 3'ünün tutuklanmasına, birinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.