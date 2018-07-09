Ankara'da halkı sokaklara döken ilk selayı o okudu

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin yaşandığı gece 81 ilden sabaha kadar sela sesleri yükseldi. Camilerden yapılan anonslar ile halk, darbeye karşı direnmeye çağrıldı. Kurtuluş Savaşı’nda işgalden kurtulan illerde okunduğu gibi minarelerden sala sesleri yükseldi.

O gece darbeci hainlerin ilk bombayı attığı yerde, Ankara’da ilk selayı okuyan isim Kocatepe Camii imamı İsmail Coşar’dı. Coşar, kararı nasıl aldığını, darbecilerin engelleme çabalarını TRT Haber’e anlattı.

Coşar, “Mübarek günlerde sela veriler, cumanın belirtilmesi için sela verirler, cenaze olunca sela veririler, Kurtuluş Savaşı’nda kurtulmuş olan bütün illerde selalar verilir. Bu bir örf adet haline gelmiştir” dedi.

90 metrelik minareye çıktı, halkı sokağa döken selayı okudu

Darbe gecesini anlatan Coşar, yatsı namazını kıldıkları sırada, bomba patladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Başbakan Binali Yıldırım’ı televizyondan izlediklerini belirten Coşar, bir ayaklanma olduğunu anladıklarını ve duygusallaşmaya başladığını dile getirdi.

Hemen harekete geçen Coşar, caminin 90 metrelik minaresine tırmanarak halkı sokağa döken o selayı verdi.

“Allah için, ezan için, Kur’an için, vatan için koşun”

Coşar, “Sela verdik çıktık. Ben birinci selayı okurken, ‘Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Rasulallah’ dedikten sonra bir de Cumhurbaşkanı'nın dediği sözleri söyledim; koşun meydanlara, Allah için koşun, ezan için koşun, Kur’an için koşun, vatan için koşun dedim” diye konuştu.

Coşar, insanların meydanlara doğru, Kızılay’a doğru koşması karşısında çok duygulandıklarını belirtti.

Rahatsız oldular, engellemeye çalıştılar

Türkiye’nin dört bir yanından sabaha kadar verilen selalar hainleri rahatsız etti ve engel olmaya çalıştılar.

Selayı verdikten sonra aşağı indiklerini belirten Coşar, “6-7 kişi geldi, benim yakamdan tuttu böyle dedi: Selayı kim verdi? Rahatsız oldukları belli. Ben uyanıklık yaptım ‘selayı veren arkadaş yukarıda daha gelmedi’ dedim. Sonra arkadaşlarım geldi onlar kaçıp gittiler bir anda kayboldular” dedi.

Kaynak: TRT Haber